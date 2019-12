vor 5 Min.

Mensa: Kosten für die Übergangszeit explodieren

Die ursprüngliche Variante hätte 300000 Euro gekostet. Inzwischen geht das Landratsamt allerdings von 540000 Euro aus. Wie es nun weitergeht.

Von Barbara Würmseher

Eigentlich war die Mensa-Situation am Schulzentrum Rain für die Dauer der etwa dreijährigen Umbauphase längst geklärt: Im Oktober hatten Kreis-Bauausschuss und Mittelschulverband einhellig beschlossen, die Frischküche der bisherige Mensa-Betreiberin halten zu wollen und dafür eine eine mobile Küche in Containern neben der Dreifachturnhalle zu errichten.

Das Foyer der Turnhalle sollte zum Speisesaal umfunktioniert werden. Alles in allem, so die Schätzung vom Oktober, sollte die notwendige Infrastruktur mit Strom-, Wasser- und Kanalanschlüssen, Fettabscheider und anderem mehr rund 300000 Euro kosten. Eine Summe, bei deren Höhe die Kreisräte damals schon schlucken mussten.

Überdachung muss her

Jetzt aber besteht erst recht Grund, diese Lösung in Frage zu stellen: Denn nach Berechnungen durch das beauftragte Architekturbüro reicht diese Summe bei Weitem nicht aus. Es müsste nämlich, um die Lebensmittel von der Zubereitung in der Küche ins Foyer transportieren zu können, eine Überdachung zwischen Küchencontainern und Turnhalle gebaut werden. Außerdem wären zusätzliche Kühl- und Frostcontainer notwendig. Damit schnellen die Kosten auf rund 540000 Euro in die Höhe – und das alles für eine Zwischenlösung, die am Ende ohnehin wieder zurückgebaut wird.

Das hieße – umgerechnet auf die etwa 125 Essensportionen, die täglich ausgegeben werden –, dass eine Mahlzeit in der Bauphase rund 9,50 Euro kosten würde, allein durch den baulichen Aufwand – ohne die Herstellungskosten für das Essen selbst. „Ein wirtschaftlicher Mensabetrieb wäre nicht gegeben“, schlussfolgerte denn auch Joachim Aurnhammer, Teamleiter Hochbau am Landratsamt.

Sollte man auf Kühl- und Frostcontainer verzichten und andere Dinge ebenfalls einsparen, blieben immerhin noch 450000 Euro Kosten zu finanzieren.

Beschluss wird aufgehoben

Angesichts dieser Summen hob der Bauausschuss nun einhellig seinen Beschluss vom Oktober auf. Die Frischküche gilt nun erst einmal – zumindest in dieser Form – als zu den Akten gelegt. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, nach Alternativen zu suchen.

Insbesondere wird nun auch wieder eine Cateringlösung angedacht, die zunächst im Oktober verworfen worden war. Damals war es im Sinne der Schule ein wichtiges Argument, die jetzige Betreiberin und ihr Team auch während der schwierigen Bauphase halten zu wollen, da bei ihr alles aus einer Hand kommt – auch der Pausenverkauf.

Landrat Stefan Rößle sprach sich nun gestern für eine Catering-Lösung aus („Die ist relativ einfach und es gibt Anbieter in der Nähe, die regionale und hochwertige Speisen anbieten. So funktioniert das bei anderen Einrichtungen auch“). Alternativ nannte er eine Lösung bei der die jetzige Mensa-Betreiberin zusammen mit einem Caterer tätig wird.

Alternativen prüfen

Gerhard Martin erklärte – in seiner Doppelfunktion als Rains Bürgermeister und als Schulverbands-Vorsitzender – es müsse in jedem Fall eine Lösung sein, die andere Nutzer der Dreifachturnhalle nicht beeinträchtige. „Es ist auch klar, dass der Sportbetrieb und andere Veranstaltungen weitergehen müssen. Ich kann das nicht für drei Jahre stoppen.“ Jetzt gelte es erst einmal, nachzudenken und alle Alternativen zu prüfen.

„Richtig ärgerlich“ fand Ursula Straka (SPD) die Situation. Sie bat darum, „bis zum nächsten Mal alle Alternativen auf Heller und Pfennig zu prüfen und alle Probleme zu klären, damit wir bei diesem Thema nicht noch eine dritte Auflage erleben.“

Florian Riehl (FW) sprach sich dafür aus, die Nutzung der Sporthalle durch Vereine nicht zu gefährden, aber auch die Mensa-Betreiberin „irgendwie zu halten, damit sie später noch zur Verfügung steht“. Niederschönenfelds Bürgermeister Peter Mahl, Mitglied des Schulverbands, warf die Überlegung in den Raum, benachbarte Kantinen wie etwa bei Südzucker oder bei Dehner mit zu benutzen und die Schüler dorthin zu schicken. Eine Möglichkeit, die sowohl Stefan Rößle, als auch Gerhard Martin als eher nicht praktikabel ansahen. „Hinlaufen geht nicht“, so der Landrat, „also wäre Busbeförderung notwendig.“ Und Martin unterstrich: „Wir haben ja verhältnismäßig wenig Zeit zur Verfügung, bei der Ganztagsschule also beispielsweise eine Stunde zwischen den Vormittags- und den Nachmittags-Aktivitäten“

Weiter in der nächsten Sitzung

Gerhard Pfitzmaier, Bürgermeister von Münster schlug vor, direkt neben der Containerschule drei Container für die reine Essensausgabe eines Caterers aufzustellen. Doch Joachim Aurnhammer widersprach diesem Gedanken: „Wir haben ja das Turnhallen-Foyer für die Essensausgabe.“

Bis zur nächsten Sitzung des Kreis-Bauausschusses sollen praktikable Lösungen mit Kostenberechnungen auf dem Tisch liegen. Jetzt ist die Verwaltung des Landratsamts gefordert, diese auszuarbeiten.

