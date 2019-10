vor 35 Min.

Millionensumme fließt an Stadt zurück

In Wemding kauft eine Logistik-Firma das Grundstück, auf dem der Betrieb steht. Vor ein paar Jahren gab es eine viel diskutierte Regelung.

Von Wolfgang Widemann

Vor fünf Jahren siedelte sich die Logistikfirma Die lila Logistik in Wemding an. Das Thema hatte eine hohe Brisanz, hieß es doch, der Partner des Automobilzulieferers Valeo würde mit diesem Projekt auch dessen Standort mit rund 1500 Beschäftigten sichern. Nach intensiven Verhandlungen und einigen Diskussionen griff die Kommune damals tief in die Tasche und kaufte für rund 2,8 Millionen Euro Grundstücke – und überließ einen Teil davon in Erbpacht der Logistikfirma. Nun hat diese das Areal, auf dem der Betrieb steht, doch gekauft. Dies berichtete Bürgermeister Martin Drexler in einer Sitzung des Stadtrats.

Kaufpreis weit über dem Verkehrswert

Nachdem die Erbpachtregelung 2014 für gewisse Bauchschmerzen gesorgt und die Finanzsituation der Stadt belastet hatte, zeigte sich der Rathauschef bezüglich der neuen Entwicklung hoch erfreut. Durch den Kauf der rund 23000 Quadratmeter großen Fläche, auf welcher der Betrieb steht, fließen 1,362 Millionen Euro in die Stadtkasse. Zum gleichen Preis hatte die Kommune 2014 die Grundstücke erworben. Die 65 Euro pro Quadratmeter lägen weit über dem Verkehrswert, so Drexler.

Wofür das Geld verwendet werden soll

Der Beendigung des Erbpachtverhältnisses seien Verhandlungen vorausgegangen, die sich über mehr als ein Jahr zogen. Der Bürgermeister sprach von einem „Investitionsrückfluss“. Dieser zeige: „Wenn man zusammenhält, kann man was erreichen.“ Die Kommune könne das Geld sehr gut für die Finanzierung wichtiger Aufgaben brauchen. Als Beispiele nannte Drexler die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens St. Marien, den Straßenausbau und den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Wemding. Von den Grundstücksankäufen vor fünf Jahren habe die Stadt etwa 5000 Quadratmeter für Straßen benötigt. Weitere gut 10000 Quadratmeter seien ebenfalls nach wie vor in städtischem Eigentum und stünden für Erweiterungen zur Verfügung.

Übrigens: Die Firma Die lila Logistik nutzt den Komplex nur noch teilweise für ihre Zwecke. In dem Gebäude befindet sich mittlerweile auch eine Produktionslinie von Valeo. Die Logistik wird deshalb auch in Hallen der Speditionsfirma Michel abgewickelt.

