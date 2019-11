vor 20 Min.

Mit den Deutschen kam die Dunkelheit

Yoéd Sorek singt und erzählt von seiner jüdischen Großmutter, einer Zeitzeugin: „Simas jiddische Lieder“

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein grüner Stuhl. Ein einfacher Tisch, eine Lampe. Völlig unprätentiös zwei Menschen auf der Bühne. Yoéd Sorek, Zeitzeuge, Enkel einer Zeitzeugin, seiner Großmutter Sima Shurkovitz, die mit 91 Jahren 2015 in Jerusalem gestorben ist. Und Susanna Klovsky, eine wunderbare Pianistin. „Simas jiddische Lieder“: Das ist das Vermächtnis Soreks Großmutter – in Wilna, dem „Jerusalem des Nordens“, in Litauen 1924 geboren, als junges Mädchen mit Schwester und Bruder glücklich in einem wunderschönen Land aufgewachsen – in Deutschland von der Shoa zu erzählen.

Sie ist Mitglied bei den „Bienen“, einer Jugendorganisation, die Ausflüge in die ländliche Umgebung machen, schäkert mit Burschen, erfährt die erste Liebe. Yoéd Sorek erzählt davon, singt sehnsuchtsvoll vom schönen Wilna, und singt vor allem die Lieder der jungen Menschen – von den ewigen Bulbes (Kartoffeln), die es jeden Wochentag und auch noch am Sonntag zu essen gibt, von den Ausflügen, den Vergnügungen. Der ersten Liebe, der Hoffnung auf den Bräutigam: Die vielen Besucher verstehen, lachen mit ihm.

Pianistin und Sänger/Erzähler Kantor Yoéd spielen vereint den Hochzeitsmarsch aus Richard Wagners „Lohengrin“ – bis zum jähen schrill-grausamen Abbruch – und Sorek singt „Es brennt“.

Die Bühne in Dunkelheit getaucht so wie das Dunkel, das ab Juni 1941 mit den Deutschen kam. Vorher von den zaristischen russischen Truppen besetzt, wurden sie von den Litauern freudig begrüßt, eine litauische Freiwilligenarmee bildete sich. In Erinnerung an die Zeit von 1914-1918 und des damals guten Verhältnisses zögerten die Juden, zu flüchten. Von Flüchtlingen aus Polen wussten sie von Gettos und Morden. Aber alles war weit weg.

Vor dem deutschen Einmarsch und unmittelbar danach war es von litauischer Seite zu Pogromen gekommen. Der viel besuchte Ausflugsort Ponar wurde zum Synonym für Entsetzen – Zigtausende Juden mussten dorthin laufen, wurden dort von den Deutschen und deren litauischen Hilfstruppen erschossen und in selbst gegrabenen Massengräbern verscharrt. Von den rund 220000 ursprünglich in Litauen lebenden Juden wurden allein in Ponar 70000 erschossen. Aus den akribisch geführten Aufzeichnungen des SS-Standartenführers Karl Jäger, der bis 1959 unbehelligt in Heidelberg lebte, stammt dieser Auszug: „exekutiert am … 1.9.41 Mariampole 1763 Juden, 1812 Jüdinnen, 1404 Judenkinder, 109 Geisteskranke, 1 deutsche Staatsangehörige, die mit einem Juden verheiratet war, 1 Russin [Gesamt] 5.090; am …29.10.41 Kauen-F.IX- 2007 Juden, 2920 Jüdinnen, 4273 Judenkinder (Säuberung des Ghettos von überflüssigen Juden) [Gesamt] 9.200; … am 25.11.41 Kauen-F.IX- 1159 Juden, 1600 Jüdinn., 175 J.-Kind. (Umsiedler aus Berlin, München und Frankfurt a. M.) [Gesamt] 2.934. [Das Einsatzkommando 3 ermordete 137346 jüdische Menschen].“

Kurze Zeit nach dem Einmarsch wurden Simas Vater und ihr Bruder nach Ponar abgeholt, sie sahen sie nie wieder. Kinder, die im Getto lebten, wurden zu einem Ausflug geladen, und kamen freudig zurück – von den danach zu Ausflügen eingeladenen Kindern kam keines mehr zurück. Sima und ihre Schwester lernten zwei Brüder kennen, die Überlebenden ihrer Familie. Sie erhielten die gelben Arbeitsscheine, sollten als „Arbeitsjuden“ nach Estland. Trotz der Bedenken der Mutter gingen sie – als sie zurückkamen, war das Getto geräumt, die Mutter verschwunden. Die Esten warfen den Verhungernden heimlich Essen zu – anders als die Litauer. Die Schwester verschwand. Sima lebte zeitweilig im Widerstand im Getto, und ging schließlich mit Lorca, einem der Brüder, nach Estland. Die Fahrt im Viehwaggon über Ponar war entsetzlich, die Deutschen spielten mit der Angst der Eingeschlossenen. Der Zug fuhr – hielt – fuhr – hielt – und fuhr schließlich nach Estland.

Sima überlebte – trotz Frechheiten gegenüber dem Lagerkommandanten, Läusen, Hunger und Angst. Lorca wurde zwei Tage vor seiner Befreiung erschossen – Yoéd Sorek erzählt von einem berührenden Traum der Großmutter an Lorcas Todestag, der ihr Befreiung verhieß.

Sima heiratete, sie gebar Yoéds Mutter. Sie fuhr nach Wilna, suchte nach Überlebenden – dabei erfuhr sie Lorcas Todesdatum. Nach dem Tode ihres ersten Ehemannes heiratete sie noch einmal – Yoéd erzählt, was für eine lebensbejahende Frau die Großmutter war. Im Übrigen: Freiwillig hat er sich als Kind in ihrer Küche auf dem grünen Stuhl die Geschichten nicht angehört – er musste, wie er heute lächelnd erzählt. Aber es war die Großmutter, die ihn ermunterte, ihre Geschichte zu erzählen, nach Deutschland zu gehen: Du bist die dritte Generation, sie sind die dritte. Sie können nichts dafür. Erzähl ihnen meine Geschichte!

Und dazwischen immer wieder diese so tänzerische jiddische Musik, Yoéd Sorek animiert die gebannten Zuhörer, zu klatschen und mitzusingen. Es lässt keinen unberührt. Bewegende Worte zum heutigen jüdischen Leben in Deutschland – und er lebe gern hier. Und zum Abschied dann sein Lied „Jerusalem, goldene Stadt“. Die vielen, sehr berührten Zuhörer zollen großen Beifall, der auch der Großmutter gilt. Einhellige Zustimmung zu dieser Veranstaltung – zu den Toten des Krieges zählen auch die Opfer der Shoa.

