21.05.2019

Mitgliedsbeitrag bleibt stabil

TSV Wemding hat einige Aufgaben vor sich. Ehrungen für langjährige Mitglieder

Auf sportliche und gesellschaftliche Begebenheiten der vergangenen zwölf Monate wurde bei der Jahreshauptversammlung des TSV Wemding im Sportheim auf der Robertshöhe zurückgeblickt. Auch Vorsitzender Anton Eireiner zog dabei Bilanz. Zudem wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein mit einer Urkunde und Ehrennadeln ausgezeichnet (siehe Kasten).

Eireiner begann seinen Bericht mit einer positiven Meldung. In den zurückliegenden zwölf Monaten ist die Zahl der Mitglieder um 33 auf aktuell 1296 Personen gestiegen. Der Vorsitzende: „Das freut mich natürlich sehr.“ Wie schon im vergangenen Jahr würden sich beim Zuwachs zwei Sparten besonders hervortun, nämlich die Abteilung Leichtathletik mit der Läufergruppe Märchenwald und die Turner. Der Vorsitzende ging auf einige Ereignisse im zurückliegenden Jahr ein. So wurde Manfred Spenninger nach fast 50 Jahren als Fußball-Spartenleiter verabschiedet, zu einem großen Erfolg entwickelte sich der von der LG Märchenwald durchgeführte erste Wemdinger Stadtlauf und die Abteilung Judo-Karate feierte ihr 50-jähriges Bestehen. „Dabei handelt es sich um die Sparte mit den größten überregionalen Erfolgen, die der Verein TSV Wemding je erzielt hat“, würdigte Eireiner und verwies auf frühere Bundesliga-Zeiten.

Nach 30 Jahren wird aktuell die Küche im Sportheim renoviert und neu eingerichtet. Der TSV wird ein Drittel der Kosten übernehmen, wie Eireiner ankündigte. Dankesworte richtete er an alle Helfer, die derzeit ehrenamtlich an der Umbauaktion beteiligt sind. Auch die Räumlichkeiten der Tischtennis-Abteilung sind sanierungsbedürftig. Hier fand zuletzt eine Bestandsaufnahme möglicher Maßnahmen statt.

„Die Aufgaben für den Verein werden nicht weniger“, blickte Eireiner in die Zukunft. Umso erfreulicher sei es, dass der Mitgliedsbeitrag stabil gehalten werden könne. Dies lag auch am positiven Jahresergebnis, das Schatzmeisterin Karin Gehring präsentierte. Dadurch hätten alle Mitglieder zwei Vorteile, so Eireiner: Zum einen der unveränderte Beitrag, andererseits seien die Etats der einzelnen Sparten gedeckt. Der Vorsitzende bedankte sich bei Bürgermeister Martin Drexler für die Unterstützung seitens der Stadt sowie bei den Spartenleitern und seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. Bei den Berichten aus den einzelnen Abteilungen wurde erfreulicherweise viel Positives erwähnt. So sind etwa beim Turnen derzeit rund 120 Kinder im Training, die Fußballer zeigen nach zwei Abstiegen in Folge wieder eine aufsteigende Tendenz und die Leichtathletik-Sparte bereitet sich auf den zweiten Stadtlauf mit mehreren Hundert Teilnehmern am 23. Juni vor.

Mit Blick auf den gegenwärtigen Laufboom in der Stadt meinte Bürgermeister Drexler in seinem Grußwort: „In Wemding läuft´s – und beim TSV läuft´s auch!“ Er bedankte sich bei Eireiner, der sein Amt mit „großer Leidenschaft“ ausübe. Im Vorstand wie auch im Verein herrsche eine starke Kameradschaft. Dies sei wichtig, so Drexler, denn: „Nur gemeinsam geht´s!“ (unf)

