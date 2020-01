vor 40 Min.

Mitten am Nachmittag unter Alkohol am Steuer

Die Polizei stoppt in Rain einen angetrunkenen Autofahrer. Mit welchen Konsequenzen dieser rechnen muss.

Die Polizei hat am Samstag in Rain mitten am Nachmittag einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle gegen 15 Uhr fiel den Beamten auf, dass der 45-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (dz)

Themen folgen