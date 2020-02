05.02.2020

Mustergültige Baustelle wird nun teurer

Zusätzliche Kosten bei Jaumann-Realschule

Beim Neubau der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding wurden jetzt erstmals die in der Finanzplanung vorgesehenen 13 Millionen Euro Kosten überschritten. Wie in der Kreis-Bauausschusssitzung am Montag erläutert wurde, entstehen nach jetziger Kenntnis 140000 Euro Mehrkosten. Im Gegenzug haben die Bauausschussmitglieder denkbar knapp mit 8:8 Stimmen beschlossen, auf das „Klassenzimmer plus“ zu verzichten. Es wäre mit einer Größe von sechs Quadratmetern vorgesehen gewesen und hätte 21000 Euro gekostet. Kreisrätin Ursula Straka ( SPD) war die stärkste Befürworterin, den geplanten Raum zu erhalten. Sie vertrat die Meinung, an dieser Stelle „nicht zu sparen, weil sich im laufenden Schulbetrieb oft der Bedarf ergibt“. Landrat Stefan Rößle hingegen fand: „Auch 21000 Euro sind Steuergelder.“ Insgesamt gilt die Anton-Jaumann-Realschule als „mustergültige Baustelle“, so Bürgermeister Martin Drechsler.

Aktuell ist an der Anton-Jaumann-Realschule der dritte Bauabschnitt mit der zentralen Aula in Arbeit. Für ihn laufen derzeit die Rohbaumaßnahmen. Er soll im März fertig werden. Im Vergleich zur Entwurfsplanung wurden folgende Details noch ergänzt:

Bodenbelag Aula Um dem hohen Verschleiß des vorgesehenen Kautschuk-Belags vorzubeugen, hat der Bauausschuss beschlossen, im Eingangsbereich stattdessen Fliesen zu verlegen. Das bedeutet zusätzliche 13500 Euro.

Bühnen-Verkleidung und Lager unter der Bühne Hier geht es darum, Tontechnik und Bühnenvorhang sinnvoll unterzubringen. Außerdem hat die Schule eine mobile Vorbühne in Gebrauch, die auch künftig bei Veranstaltungen genutzt werden soll. Es wird ein Übergang mit Treppe geplant, um die unterschiedlichen Höhen zu überbrücken. Zudem wird unter der Bühne Stauraum geschaffen. Zusätzliche Kosten: 60000 Euro.

Bodenbeläge Musikräume Aus akustischen Gründen wird es kein Linoleum im Musikraum geben, sondern Teppich. Weitere Kosten: 10000 Euro.

Dachzugang für Lüftungsgerät Das Lüftungsgerät für die Aula wird unter dem Dach stehen. Aus Arbeitsschutzgründen soll eine Spindeltreppe gebaut werden. Eine Leiter ist nicht möglich. Zusätzliche Kosten: 29000 Euro. (wüb)

