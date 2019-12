vor 21 Min.

Nach über 20 Jahren ist Schluss

Warum die Inhaber von City-Sport Nördlingen aufhören

Von Anja Ringel

Das Sportgeschäft City-Sport Nördlingen wird schließen. Die Frage „Warum schließt ihr?“ und „Das könnt ihr doch nicht machen“ bekommen die beiden Inhaber Johann Jehle und Frank Lechner seit Bekanntwerden der Schließung ständig zu hören. Für viele Kunden sei es eine „Schocknachricht“ gewesen, sagt Lechner. Das Sportgeschäft bietet unter anderem einen Skiverleih an, der nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Vereinen genutzt wird. Die momentan meistgestellte Frage – das „Warum“ – beantwortet Johann Jehle: Nach 42 Jahren in der Sportbranche werde er in den Ruhestand gehen. Und Frank Lechner möchte das Geschäft nicht allein fortführen. Das sei einfach zu viel, erklärt er. Die Suche nach einem Ersatz für Jehle sei sehr schwierig.

Sie hätten immerhin über 30 Jahre zusammengearbeitet, seien gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Geschäftslebens gegangen. Dazu komme, dass es immer wieder neue Herausforderungen gebe, sagt Jehle. Zum Beispiel den „Beratungsklau“: Kunden lassen sich im Fachhandel beraten, kaufen die Ware dann aber nicht vor Ort, sondern online. Die Umsätze seien jedoch kein Grund für die Schließung, betonen die beiden. Der Laden laufe gut.

Seit 1998 betreiben Jehle und Lechner das Geschäft in der Löpsinger Straße zusammen. „Wir haben eine schöne und erfolgreiche Zeit gehabt“, sagt Jehle. Es gehe immer recht lustig zu, ergänzt Lechner. Von den beiden Chefs sei immer einer im Laden. Das funktioniere sehr gut. Im Winter gebe es natürlich immer mehr zu tun als im Sommer, unter anderem aufgrund des Skiverleihs. Daran wird sich auch heuer nichts ändern. „Wir machen auf alle Fälle die Wintersaison fertig“, sagen die beiden. Der Verleih wird weiter angeboten.

Einen genauen Termin, wann sie das Geschäft schließen, haben die beiden noch nicht. Wahrscheinlich Ende März oder im April – das hänge davon ab, wann alle Waren verkauft sind. Sollte das schon im Februar der Fall sein, werde man eben früher schließen, sagen Jehle und Lechner. Letzterer will auch nach der Schließung weiter im Sportbereich tätig bleiben. Wo genau, werde man dann sehen, sagt er.

Eines wissen die beiden allerdings sicher: Statt Skier zu verleihen wollen sie selbst wieder öfter Skifahren gehen. Das sei durch das Sportgeschäft sonst nicht möglich gewesen. Und sie möchten endlich zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Auch das hätten sie in all den Jahren nicht geschafft.

