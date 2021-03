vor 7 Min.

Nachhaltigkeit: Projekte gesucht

Positive Beispiele sollen gesammelt werden und Nachahmer finden

Einen Aufruf zur Benennung von Projekten, die die Nachhaltigkeit im Landkreis Donau-Ries voranbringen, hat jetzt die Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit gestartet. Bis Frühsommer sollen möglichst viele positive Beispiele gesammelt werden, um zum Nachmachen und Weiterentwickeln zu motivieren. Dabei sollen alle Lebensbereiche berücksichtigt werden.

Unsere Zukunft in einer globalisierten Welt hänge auch davon ab, wie wir die regionalen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Deshalb habe sich der Landkreis schon vor Jahren ein Leitbild gegeben und es immer wieder aktualisiert. Ein Leitbild allein reiche jedoch nicht aus. Es seien vielmehr die praktischen Initiativen, welche die Vision einer gerechteren, umweltverträglicheren und sichereren Zukunft Wirklichkeit werden lassen, betont Landrat Stefan Rößle.

Zum Auftakt des neuen Jahres kündigte Rößle an, die erfolgreichen Beispiele gelebter Nachhaltigkeit im Landkreis noch besser bekannt zu machen. „Wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit, um zu beweisen, dass wir die Ziele der weltweiten Agenda 2030 ernst nehmen und erreichen.“

Weil das Spektrum der Handlungsfelder so breit ist, will die Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit nun einen Überblick über erfolgreiche und skalierbare Ansätze gewinnen. „Wir gehen davon aus, dass viele dieser Projekte einen hohen Motivationsfaktor haben und kreisweit Nachahmer finden könnten“, stellt Heike Burkhardt von der Stabsstelle fest.

Die Beispiele für die nachhaltige Entwicklung sollen in einer Web-Datenbank und anderen geeigneten Medien verfügbar und möglichst allgemein präsent gemacht werden. Der Landkreis hat jetzt das Berliner Büro Stratum mit der Unterstützung der Recherche und der Aufbereitung der Informationen beauftragt. Dabei sollen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einbezogen werden, also Kommunen und Landkreis, Bürger (Alltagshandeln, Nachbarschaftsinitiativen), organisierte Nachhaltigkeitsinitiativen in der Zivilgesellschaft, öffentliche Institutionen und Einrichtungen (soziale Infrastruktur, Vereine), Wirtschaftsunternehmen und Verbände.

Wer selbst ein Projekt für die Sammlung benennen möchte, kann dies über einen Fragebogen im Regionalportal des Landkreises erledigen: donauries.bayern/region/nachhaltigkeit/gute-beispiele-fuer-nachhaltigkeit/. (pm)

Bei Fragen gibt es Auskunft bei Richard Häusler, Geschäftsführer Stratum GmbH, r.haeusler@stratum-consult.de; Arved Hein, Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, nachhaltigkeit@lra-donau-ries.de.

