27.10.2019

Nahtod – Was passiert beim Sterben?

Autor Wulf Dorn über seinen neuen Roman „21 – Dunkle Begierde“

Von Yannick Eibl

Was passiert, wenn man stirbt? Zu dieser Frage gibt es zahlreiche Theorien und doch kann es schlussendlich keiner mit Gewissheit beantworten. Auch Wulf Dorn beschäftigte sich mit dieser Frage intensiv bei der Recherche für seinen neuen Thriller „21 – Dunkle Begleiter“.

Im Zuge ihres 40. Jubiläums hatte die Stadtbibliothek Donauwörth zu diesem Thema ins Zeughaus eingeladen und stieß damit auf großes Publikums-Interesse. Wulf Dorns neuer Jugendthriller handelt von einem 16-jährigen Mädchen, namens Nikka, das auf einer Party für 21 Minuten stirbt und später mit einem Filmriss im Krankenhausbett aufwacht. Nikka wurde ermordet und ihre beste Freundin Zoe wird noch vermisst. So macht sich Nikka auf die Suche nach ihrem Mörder und der Freundin.

Kein klassischer Thriller - es geht um mehr

Dieses Buch ist auf keinen Fall ein klassischer Thriller, denn Dorn versucht nicht den Tod als stilistisches Mittel der Spannung zu benutzen. Im Rahmen seiner Arbeit hat sich Wulf Dorn eingehend mit dem Thema der Nahtoderfahrung beschäftigt und versucht das Thema Tod aus der gesellschaftlichen Tabu-Zone manövrieren. Er möchte zum Nachdenken über den Tod und die eigene Sterblichkeit bringen. Ein schauriger, jedoch sehr bewegender und gelungener Einstieg, mit dem seine Krimi-Lesung startete.

Jonas Reinhard moderierte die Veranstaltung und hakte bei Dorn mit Fragen nach, um noch tiefer in die Materie vorzudringen. Auch das Publikum beteiligte sich aktiv. So bekamen die Anwesenden nicht nur Einsicht in die ersten Seiten des neuen Buches, sondern auch tiefere Einblicke. Der Autor verriet, dass ihm selbst durch eine überraschende Krankheit die eigene Sterblichkeit unmittelbar vor Augen geführt worden sei. Ein Auslöser, der ihn dazu brachte, sich über das Phänomen Tod zu informieren. Und die eigentliche Inspiration für seinen neuen Thriller.

Alle berichten von einem „dunklen Tunnel“

Im Laufe seiner Rechereche hat er mit fünf Menschen über deren Nahtoderfahrungen gesprochen. Diese erzählten ihm zwar jeweils ihre individuellen Geschichten, aber alle berichteten übereinstimmend von einem Erlebnis: dem „dunklen Tunnel“. Diesen übernahm Dorn auch in seiner Beschreibung der Nahtoderfahrung von Nikka. Ein weiteres Beispiel seiner Recherche befindet sich im Titel. Denn laut einer Theorie von Duncan MacDougall beträgt das Gewicht einer menschlichen Seele 21 Gramm.

Da das Thema des Buches insgesamt sehr spannend und interessant für Jedermann ist, kommt vor gemischtem Publikum, die Frage auf, ob es sich wirklich nur um einen Jugendthriller handelt. Der Autor selbst sieht sein Buch als einen „All-Age“- Roman, der also für sämtliche Altersgruppen interessant ist, was durch große Begeisterung und eine lange Schlange beim Bücherverkauf auf jeden Fall bestätigt wurde. Um seinen dramatischen Einstieg nicht so stehen zu lassen, gab Wulf am Ende seiner Veranstaltung dem Publikum noch ein paar wichtige Worte mit: „Klar müssen wir irgendwann sterben, aber davor müssen wir leben!“

