vor 39 Min.

Neue Vizechefs in der Bäumenheimer SPD

Lars Maier und Melanie Kac sind Stellvertreter. Christian Scholz bleibt Vorsitzender

Auf der Mitgliederversammlung der Bäumenheimer Sozialdemokraten hat der alte und auch neue Vorsitzende Christian Scholz einen Rückblick über die vergangenen zwei Jahre in dem traditionsreichen Ortsverein gegeben. Neben vielen Veranstaltungen nahmen vor allem die 100-Jahr-Feier des Ortsvereins, mit der Festrednerin Hannelore Kraft und der Kommunalwahlkampf die meiste Zeit in Anspruch. Nur durch die Geschlossenheit der ganzen SPD und dem engagierten Auftreten der Kandidaten habe die Partei ein so gutes Ergebnis mit vier Sitzen im Gemeinderat und die Verteidigung des Bürgermeistersessels in einem Herzschlagfinale erzielen können, wie es auf der Veranstaltung hieß. Nach elf Jahren als stellvertretender Ortsvorsitzender übergab Bruno Schönherr sein Amt an Lars Maier, einen der beiden neuen SPD-Räte im Gemeinderat. Als neue Stellvertreterin wurde außerdem Melanie Kac in der Mitgliederversammlung gewählt. Die bisherige Stellvertreterin Elvira Ferber übernahm die Kasse von Sieglinde Schönherr, die seit 2009 die Kasse zuverlässig führte.

Der zweite neue SPD-Gemeinderat Peter Naumann stellte sich wie schon in den vergangenen Jahren als Schriftführer zur Verfügung. Für die Aufgabe für Presse, Neue Medien und Öffentlichkeitsarbeit konnte Simone Krumschmidt gewonnen werden. (dz)

