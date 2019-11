vor 51 Min.

Neuer Anlauf für den Stadtladen in Donauwörth

Das Projekt könnte im ersten Stock des ehemaligen Kaufhauses Britzelmeir in der Reichsstraße entstehen. Doch wie finden das die Kunden?

Seit langem soll das Projekt „Stadtladen“ in Donauwörth umgesetzt werden. Doch es scheint extrem schwierig zu sein, passende und vor allem finanzierbare Räume zu finden.

Jetzt will die City-Initiative Donauwörth (CID) eine neue Idee angehen, denn der Stadtladen soll nicht einfach vergessen werden, sondern realisiert werden. Über hundert private Geldgeber haben dafür Kapital zur Verfügung gestellt.

Die neue Idee: Der Stadtladen soll im ersten Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Britzelmeir in der oberen Reichsstraße 39/41 eingerichtet werden. „Diese Räume stellen eine vielversprechende Möglichkeit dar, den Stadtladen nun endlich umzusetzen“, sagt Christiane Kickum, Geschäftsführerin des CID.

Seit einem Jahr ist das Projekt in der Warteschleife

Vor rund einem Jahr wurde die Initiative für den Donauwörther Stadtladen, mit dem Ziel die Nahversorgung in der Innenstadt aufrecht zu erhalten, gegründet. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Flächen geprüft. Bei der vielversprechendsten, der ehemaligen Müller-Markt-Fläche, wurde das Mietangebot, das der Gesellschafterrat im Februar 2019 angenommen hat, kurzfristig vom Eigentümer zurückgezogen.

Der Gesellschafterrat und der Arbeitskreis BWL haben sich danach wieder und zum Teil ein weiteres Mal mit vielen Flächen beschäftigt. In der Reichsstraße sind derzeit nur zwei weitere Flächen zu vermieten, die allerdings viel zu klein sind. Auch in die Hindenburgstraße ist voll vermietet und die Räume sind abgesehen von den Gastroflächen viel zu klein. Gleiches gilt für die Sonnenstraße, Kapellstraße, Bäckerstraße und so weiter.

Ebenso wurde die ehemalige Netto-Fläche in der Kapellstraße noch einmal mit weiteren potenziellen Mietpartnern unter die Lupe genommen. Nachdem die Partner ihren Standort nicht auf der Netto-Fläche sehen, ist es für den Stadtladen unmöglich die viel zu großen Räumlichkeiten wirtschaftlich zu nutzen.

Ein Schaufenster ist nicht zwingend nötig

„Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir Schaufenster nicht zwingend benötigen, somit ist auch ein Obergeschoss Thema geworden“, erklärt Hubert Gerstmeier, Projektleiter Stadtladen der CID. „Konkret wurde das Thema, als Florian Britzelmeir uns seine Fläche im ersten Obergeschoss, oberhalb von Bonita und Rupprecht angeboten hat,“ so Gerstmeier. Es folgten Ortstermine und Sitzungen, aus welchen nun die Entscheidung zustande kam, die Fläche den Kunden zu präsentieren. „Wir möchten von den Menschen hören, wie sie zu der Fläche stehen, ob sie sich vorstellen können hier einzukaufen und wie der Zugang über die Treppe und mit einem Aufzug funktioniert“, sagt Kickum. Die Räumlichkeiten haben im Moment ein Treppenhaus in der Lammwirtsgasse, sowie den Aufzug in der Kronengasse als Zugangsoptionen.

Ein erweitertes Seviceangebot könnte der besonderen Lage im ersten OG angeboten werden. Ideen dafür gibt es bereits wie die Lieferung für bestellte Ware mit dem Lastenfahrrad, Begleitung mit dem Einkaufskorb zur Wohnung oder zum Parkplatz, Schließfächer im EG für bestellte Ware, die zu jeder Zeit zugänglich sind oder ähnliches.

„Um die Fläche zu zeigen und die Reaktion potenzieller Kunden einzuholen, führen wir anlässlich der Kunst- und Lichternacht am Samstag, 9. November, von 18 bis 24 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ auf der Fläche durch. Wir werden regionalen Apfelsaft und Apfelglühpunsch ausschenken, die Besucher vor Ort befragen und vor allem viel erklären,“ sagt Kickum weiter.

Nach der Kunst- und Lichternacht entscheidet aufgrund der Rückmeldungen der Besucher und insbesondere der Anteilseigner der Gesellschafterrat, ob der Stadtladen auf dieser Fläche verwirklicht werden wird. Sollte die Fläche angenommen werden, könnte bereits im Dezember der Mietvertrag unterzeichnet werden.

Lesen Sie dazu auch:

Der Stadtladen kommt nicht in den alten Müllermarkt

Reichsstraße: Kritik ist kein Schlechtreden

Es tut sich was in der Reichstraße

Themen folgen