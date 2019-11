vor 8 Min.

Neuer Flair an der Kessel

Gemeinderat billigt Rahmenplan

Mit der Neugestaltung und Aufwertung des Bereichs „An der Kessel“ in Donaumünster-Erlingshofen wird nun im kommenden Jahr begonnen. Die Maßnahme soll, wie jetzt im Gemeinderat bekannt gegeben wurde, in zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden.

Zunächst bekommt der Bereich südlich der Kesselbrücke ein neues Gesicht. Im Jahr 2021 will der Tapfheimer Gemeinderat dann auch das nördlich gelegene Areal ins Auge fassen.

Hauptziel der Maßnahme insgesamt: Der Naturraum an der Kessel in Donaumünster soll für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Dort hat auch der örtliche Heimat- und Brauchtumsverein sein Domizil. Auch die angrenzende Festwiese ist in die Planungen einbezogen. Der Gemeinderat bewilligte einstimmig den Rahmenplan für das Projekt. Bei einem Ortstermin sollen im nächsten Schritt die Details festgelegt werden. (bih)

