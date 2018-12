05.12.2018

Oberndorfer führen launiges Werk auf

Volksbühne zeigt turbulente Komödie

Im neuen Jahr ist es wieder so weit, und die Volksbühne Oberndorf lädt an drei Wochenenden mit dem Schwank „Dreistes Stück im Greisenglück“ zu heiteren Theaterabenden ein. Die turbulente Komödie sorgt mit viel Sprachwitz und Pointen für viele Lacher, spiegelt aber zugleich in satirischer Weise so manche Alltagssituation in einem Seniorenheim wider. Das Regieteam Anita Speer und Armin Wontka haben wieder viele amüsanten Slapstickelemente eingebaut, die dem elfköpfigen Spielerensemble bereits bei den Probearbeiten die Lachtränen in die Augen trieb.

Unter dem strengen Regiment der Schwester Oberin Sieglinde haben die Bewohner des Seniorenheims Greisenglück nichts zu lachen. Der schlitzohrige Opa Fred, sein Kumpel Paul und die schwerhörige Irma versuchen mit Tricks und Raffinessen, den Repressalien zu entgehen. Unterstützung erhalten sie von der guten Seele des Hauses, der gewieften russischen Putzfrau Olga.

Die Premiere findet am Freitag, 4. Januar satt. Weitere Aufführungen werden am 5. Januar, 11./12. Januar und 18./19. Januar gezeigt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, im Kronensaal, Gasthaus Zur Krone/Taverne Syrtaki. Die Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 10. Dezember. Karten gibt es bei der Raiffeisen-Volksbank Oberndorf und im Dorfladen Oberndorf. (dz)

