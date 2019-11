vor 55 Min.

Oswald Sattler kommt wieder

Kirchenkonzert mit dem beliebten Sänger am 1. Dezember

Es ist, als kämen gute, alte Bekannte an Weihnachten zu Besuch. So ist es auch mit Oswald Sattler, der seit Jahren in der Stadtpfarrkirche Christi Himmelfahrt in der Donauwörther Parkstadt für ein Konzert im Dezember kommt. Dieses Jahr am 1. Dezember um 17 Uhr.

Sattler hat als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht, was man nur erreichen kann. Als Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen heimste er 15 Jahre lang Goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Sieger-Titel ein.

Doch das war ihm nicht genug: Der bekennende Katholik Oswald Sattler hat darüber hinaus sechs Alben mit religiösen Liedern aufgenommen – „Gloria In Excelsis Deo“, „Kyrie Eleison“, „Wege zum Glauben“, „Credo – Religiöse Lieder“, „Wer glaubt, ist nie allein“ und „Ave Maria – Die schönsten Marienlieder“.

Im Jahr 2017 ist sein nunmehr siebtes sakrales Album „Festliche Lieder“ erschienen. Einen besonderen Bezug hat er zu allen Titeln – egal, ob traditionelle Lieder neu aufgenommen, moderne Kirchenlieder von ihm interpretiert wurden oder er Neukompositionen seine Stimme verleiht.

Bei seinem besonderen Kirchenkonzert mit einer Dauer von drei Stunden in Donauwörth wird Oswald Sattler begleitet vom Ensemble Otti Bauer und Chor. Diese Zusammenstellung verspricht erneut einen genussvollen Konzertabend. (dz)

für Tickets zwischen 27 und 37 Euro: Buchhaus Greno, Donauwörth, Reichsstr. 25, Tel. Nr.: 0906/33 77; Rosemarie Müller, Donauwörth, Joseph-Natterer-Str. 9, Tel. Nr.: 0906/2 19 72; Stadtpfarramt Christi Himmelfahrt, Donauwörth-Parkstadt, Schlesierstr. 36, Tel. Nr.: 0906/59 29

