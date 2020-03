Otting: 91 Prozent für Wolfgang Lechner

Plus Einziger Kandidat für das Bürgermeister-Amt erzielt ein klares Ergebnis.

Dass Wolfgang Lechner der neue Bürgermeister von Otting werden würde, war klar. Schließlich war er der einzige Kandidat. Das eindeutige Ergebnis von 91 Prozent überraschte den 55-jährigen dann allerdings doch. „Das ist ein supertolles Ergebnis und ich freue mich riesig über den großen Vertrauensvorschuss der Gemeinde“, so Lechner. Den Tag verbrachte der gemeinsame Kandidat der CSU und Freien Wähler/Arbeiter „sehr unruhig“.

Gegen 17.45 Uhr machte er sich dann auf ins Wahllokal und wartete auf das Ergebnis. Später am Abend wurde dann noch in kleiner Runde gemütlich im Schützenheim gefeiert. Die Wahlbeteiligung lag in Otting bei 69 Prozent.

