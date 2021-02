vor 4 Min.

Patient löst Feueralarm am Donauwörther Krankenhaus aus

Mehrere Feuerwehren aus Donauwörth waren am Dienstagvormittag am Krankenhaus.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hat sich am Donnerstagvormittag zum Donauwörther Krankenhaus aufgemacht. Über eine dortige Brandmeldeanlage wurde ein Alarm ausgelöst.

Ein Patient hatte mutwillig den Druckknopf eines Handfeuermelders betätigt, wie Stadtbrandmeister Thomas Stecker auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. Ein Feuer gab es in der Klinik glücklicherweise nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es folglich schnell Entwarnung.

Wohl keine großen Auswirkungen auf Betrieb im Krankenhaus Donauwörth

Größere Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb dürfte es auch nicht gegeben haben, so Stecker. Die Feuerwehren Donauwörth und Berg konnten also rasch wieder die Heimreise antreten, die ebenfalls alarmierten Kameraden aus Auchsesheim und Zirgesheim wurden noch auf der Anfahrt wieder abbestellt.

