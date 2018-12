vor 21 Min.

Phänomen Erna Dirschinger: Was sie antreibt

Erna Dirschinger ist ein musikalisches Phänomen. Scheinbar unermüdlich ist sie in musikalischer Mission unterwegs – meist als Buchdorfer Zweigesang mit ihrer Mutter.

Von Fabian Kapfer

Erna Dirschingers Esszimmer ist festlich und üppig geschmückt – mit Dekoration, die diese Jahreszeit so stimmungsvoll macht. Allerdings kommt Erna Dirschinger gerade im Advent und an Weihnachten nur selten dazu, dort Platz zu nehmen, wo neben einigen Adventskränzen auch zahlreiche Nussknacker und Krippen ihren Platz finden. „Ich habe gut zu tun, das können Sie mir glauben“, erklärt die Buchdorferin, während sie in ihrem Terminkalender blättert.

Erna Dirschinger ist sehr aktiv, sozusagen ein weiblicher Hans Dampf in allen Gassen, vor allem dann, wenn es um Musik geht. Sie spielt seit 52 Jahren Kirchenorgel. „Ich kann nur dann nicht spielen, wenn ich krank bin. Ansonsten sitze ich immer an der Orgel, egal, wie viele Menschen zum Gottesdienst kommen“, erklärt Erna Dirschinger.

Einen Namen in der Region hat sich die engagierte Frau aber vor allem mit einem anderen musikalischen Phänomen gemacht. Im Oktober 2018 feierten Erna Dirschinger und ihre Mutter Maria Eisenwinter ihr 39-jähriges Bühnenjubiläum mit dem Buchdorfer Zweigesang. Das Duo tritt natürlich – wie der Name schon sagt – in seiner Heimatgemeinde auf, ist aber längst über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Die Anlässe ihrer Auftritte sind vielfältig: Neben Geburtstagen, Hochzeiten und Taufen singen beide auch bei Trauerfeiern, Umzügen und vielen anderen Gelegenheiten mehr.

Singnachmittage im Hofgut Bäldleschwaige ein großer Erfolg

Seit dreieinhalb Jahren gehörten zu ihren bekanntesten Veranstaltungen die beliebten Singnachmittage im Hofgut Bäldleschwaige im Tapfheimer Ortsteil Rettingen. Alle 14 Tage laden sie von März bis November dorthin ein und gelten dort mittlerweile als nahezu legendär. „Wir haben das ausprobiert, und es ist zu einem großen Erfolg geworden“, erzählt Erna Dirschinger. „Wir haben immer zwischen 200 und 300 Senioren zu Gast, teilweise kommen diese schon mit Bussen aus Krumbach, Augsburg, aber auch Weißenburg.“ Jeder Singnachmittag des Duos steht dabei unter einem anderen Motto, vor Weihnachten seien freilich eher Weihnachtslieder gesungen worden, im Frühjahr werden in der Bäldleschwaige aber auch mal alte Schlager oder Seemannslieder angestimmt, so Dirschinger.

Gesungen wird dann immer drei Stunden, die Texte stehen in den Liederbüchern des Buchdorfer Zweigesangs. „Diese Zeit ist immer rasch vorbei. Die Leute haben ihren Spaß, reden miteinander und singen gerne mit. Auch Liederwünsche akzeptieren wir immer, wenn sich einer der Senioren etwas wünscht, dann wird das auch gesungen“, berichtet Erna Dirschinger. Nach drei Stunden ist es dabei auch schon häufiger vorgekommen, dass die Senioren etwas vergessen. „Die haben so viel Spaß, dass sie oft etwas liegen lassen. Einmal ist ein älterer Mann mit seinem Rollator zum Singnachmittag gekommen, aber ohne ihn wieder gegangen. Auch Brillen und andere Gegenstände sind schon auf den Tischen geblieben“, erzählt sie lachend. Bei den Auftritten unterstützen Dirschinger neben ihrer Mutter auch noch weitere Menschen. „Meine drei Männer für alles“, wie sie Anton Scheller, Joe Kinzelmann und Felix Späth nennt. Sie helfen bei der Technik mit, die bei der Menschenmasse nötig geworden ist.

Erna Dirschinger engagiert sich in der Krebsselbsthilfegruppe Donauwörth

Es gibt noch einen weiteren Bereich, bei dem sich Erna Dirschinger mit voller Kraft engagiert. Sie ist Vorsitzende der Krebsselbsthilfegruppe Donauwörth und versucht tatkräftig, erkrankten Menschen zu helfen, und sei es nur durch ein Gespräch am Telefon. „Krebs ist eine heimtückische Krankheit. Diese Angst, die man da empfindet, ist mit nichts anderem vergleichbar“, erklärt Dirschinger, die selbst bereits mehrere Male die Krankheit erfolgreich bekämpft hat. Auch Krankenbesuche, Beratung für Angehörige und regelmäßige Treffen gehören zu ihren Aufgaben im Rahmen der Gruppe dazu – alles ist wohlgemerkt ehrenamtlich.

„Mir sind die Menschen wichtig. Ich bin froh und glücklich, wenn ich ihnen helfen und eine Freude machen kann“, betont Dirschinger, als sie sich von ihrem Stuhl im Esszimmer erhebt. Am Vortag war noch der Fernsehsender a.tv da, um die geschmückte Wohnung für eine Fernsehsendung zu filmen, am Abend wartet schon der nächste Auftritt mit dem Buchdorfer Zweigesang, der in klingender Mission an vielen Orten zu erleben ist. Ein Leben ohne Töne? Für Erna Dirschinger undenkbar.

