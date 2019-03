05:30 Uhr

Polizei ermittelt nach Maibaum-Diebstahl gegen 13 Beschuldigte

Nach der Aktion im Holzheimer Ortsteil Stadel laufen Ermittlungen – und Gespräche.

Mehrere Tage nach dem Maibaum-Diebstahl im Holzheimer Ortsteil Stadel zeichnet sich ab: Die Sache hat für eine ganze Reihe von jungen Männern ein unerfreuliches Nachspiel. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Rain gibt es inzwischen 13 Beschuldigte. Soll heißen: Die Aktion, die eigentlich unter der Rubrik „Brauchtum“ laufen sollte, hat möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen.

Was in der Nacht auf vorigen Samstag gegen 2.15 Uhr in und um Stadel passierte, das will die Polizei nun klären, so Paul Förg, Pressesprecher der Inspektion. Zunächst war – wie berichtet – Folgendes bekannt: Eine Gruppe von jungen Männern holte sich mit einem Traktor samt Anhänger die etwa 22 Meter lange Fichte der Dorfgemeinschaft Stadel. Der Stamm lagerte nach Auskunft des Zweiten Vorsitzenden Michael Gulden dort, um auszutrocknen, soll er doch bis zur Mainacht lackiert werden.

Anlieger versucht die Burschen aufzuhalten

Ein Anlieger bemerkte die Aktion. Der Versuch, die Burschen aufzuhalten, scheiterte. Angeblich sollen diese nebeneinander auf der Straße gelaufen sein, um die Fahrbahn zu blockieren. Bei der weiteren „Verfolgung“ soll ein Pkw aus einer Seitenstraße gefahren sein und den Weg blockiert haben. Zudem soll sich einer der „Diebe“ auf die Motorhaube des Autos gesetzt haben, mit dem der Einheimische unterwegs war. Eine Delle in einer Tür des Wagens des Verfolgers beschäftigt ebenfalls die Polizei. Angezeigt wurde das Ganze am Samstagabend.

Seitdem laufen die Ermittlungen der Gesetzeshüter. Denen ist nun die Identität von 13 Beteiligten bekannt. Zwölf von ihnen stammen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg – genauer gesagt dem Raum Aindling – und einer aus dem nördlichen Landkreis Augsburg. Obwohl der Stamm ungesichert auf einer Wiese lag und die Gruppe in Brauchtum-Absicht unterwegs war, werde wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt, erklärt Förg. Die Polizei sei im vorliegenden Fall verpflichtet zu handeln und die Sache der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Was am Ende herauskomme, bleibe abzuwarten. Die Nachforschungen seien noch nicht abgeschlossen. Es fänden noch Vernehmungen statt. Ebenso habe sie noch zu klären, was genau bei der Verfolgung passierte.

Maibaumklau läuft nicht nach Brauchtumsregeln ab

Derweil haben sich die Maibaumdiebe am Montag bei der Dorfgemeinschaft in Stadel gemeldet. Die Fichte ist nämlich nach wie vor in den Händen der Gruppe aus der Aindlinger Gegend. Am Dienstagabend wurde Gulden zufolge ein erstes Sondierungsgespräch anberaumt. Für den 2. Vorsitzenden steht fest, dass der „Diebstahl“ nach Brauchtumsregeln nicht astrein abgelaufen sei, denn in diesen heiße es unter anderem: „Der Baum muss heimlich und unentdeckt gestohlen werden.“ Zudem müsse er „kampflos zurückgegeben werden“, sollten die „Diebe“ innerhalb der Gemeinde erwischt werden. (wwi)

