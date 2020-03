10:35 Uhr

Polizei erwischt Mann auf „frisiertem“ Mofa

Die Polizei stoppt in Wemding einen 29-Jährigen. Der bekommt noch mehr Ärger.

Die Polizei hat am Donnerstag um 14.15 Uhr einen 29-jähriger Mofafahrer in der Straße Am Urnenfeld in Wemding kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Fahrer eine Drosselung entfernt hatte, die das Zweirad auf 25 Stundenkilometer begrenzen sollte. Der 29-Jährige konnte allerdings nur eine Mofa-Prüfbescheinigung aufweisen und keinen dafür notwendigen Führerschein. Aus diesem Grund zeigten die Beamten den Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis an.

Zudem war an dem Mofa ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 montiert; somit war den Gesetzeshütern zufolge keine Abdeckung für eventuell verursachte Fremdschäden gegeben. Dies führte zu einer weiteren Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten stellten das getunte Mofa sicher und veranlassten eine technische Begutachtung. Der 29-Jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. (dz)

