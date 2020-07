vor 47 Min.

Polizeieinsatz sorgt für Probleme im Bahnverkehr rund um Donauwörth

Wegen eines Polizeieinsatzes war der Bahnverkehr rund um Donauwörth am Mittwochmorgen rund eine Stunde lang gesperrt.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist es zu Problemen im Bahnverkehr um Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) gekommen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, waren neben zahlreichen Regionalzügen auch zwei Fernzüge von dem Polizeieinsatz am Bahnhof Donauwörth betroffen. Die Sperrung am Mittwochmorgen dauerte etwa eine Stunde an. Es komme derzeit noch zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten. (dpa)

