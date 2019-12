vor 48 Min.

Preis für die schönste Weihnachtskarte

Die sechsjährige Zoi Hartl aus Riedlingen gewinnt bei Malwettbewerb unserer Zeitung

Ihren Preis, eine Familienjahreskarte für das Legoland, hat die sechsjährige Zoi Hartl aus Riedlingen am Mittwoch in Empfang nehmen dürfen. Die Schülerin der Gebrüder-Röls-Grundschule wurde für ihre Weihnachtskarte ausgezeichnet, mit der sie an der großen Malaktion, die die Augsburger Allgemeine in ihrem kompletten Verbreitungsgebiet veranstaltet, teilgenommen hat. Die Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Donauwörther Zeitung erscheint, verschickt alljährlich ihre Weihnachtspost mit den von Schülern gestalteten Karten.

Der Hauptpreis ging heuer an Zoi Hartl. Auch der gute Zweck kommt bei der Aktion nicht zu kurz: Denn für jede gestaltete Karte werden 50 Cent zugunsten des Leserhilfswerks „Kartei der Not“ gespendet. (eibl)

