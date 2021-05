Mann aus Rain demoliert Schaukästen von Parteien

Seit März werden immer wieder Schaukästen von Parteien in Rain demoliert. Der Täter hinterließ auch Post.

In den Monaten März, April und Mai war es zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an Schaukästen von politischen Parteien in Rain gekommen. Der Täter warf in allen Fällen die Glasscheiben ein und hinterließ in zwei Fällen handschriftliche Schreiben. Die entstandenen Sachschäden wurden hierbei auf circa 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun – „in guter Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Rain“, wie es im Pressebericht heißt – einen 30-Jährigen aus Rain als Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann zeigte sich bei der Vernehmung geständig und räumte den Tatvorwurf ein. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 30-Jährige wieder von den Beamten der Kripo entlassen, die Anzeigen werden der Staatsanwaltschaft zugeleitet. (dz)

