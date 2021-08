„Rot-Weiß: Liebe, die für immer bleibt“: TSV Rain hat nun eine Hymne

Plus Die Fußballer des TSV Rain haben neuerdings eine Hymne. Umgesetzt wurde die von jungen Künstlern aus der Stadt, der Anstoß dafür kam von einer Vereinsikone.

Siege auf dem Rasen haben die Fußballer des TSV Rain derzeit in der Regionalliga Bayern nicht zu vermelden. Als Tabellenschlusslicht steht der Verein bisher nach acht Begegnungen in der neuen Spielzeit mit zwei mageren Pünktchen da. Einen Erfolg auf ganz anderer Ebene kann der Klub jedoch seit kurzer Zeit feiern: Der TSV Rain besitzt nun eine Vereinshymne, die von jungen Künstlern aus der Tillystadt umgesetzt wurde und die bei den Heimspielen im Georg-Weber-Stadion den Fans einheizen soll.