10:32 Uhr

Schäfchen zählen ...

... konnten Autofahrer, die am frühen Mittwochabend die Augsburger Straße in Donauwörth stadteinwärts oder -auswärts passieren wollten.

Am frühen Mittwochabend gab es in der Augsburger Straße in Donauwörth einen Stau infolge eines besonderen Ereignisses: Ein Schäfer führte seine Tiere durch den Verkehr, um sie an die Ufer der Zusam zu bringen. Dort konnten sie sich dann bei Wasser und Gras vom Stress erholen.

