Schatten-Webseiten von Lieferando: Auch Wirte in Donauwörth betroffen

Hunger und zu faul, etwas zu kochen? Kurz überlegen, was schmeckt, das Handy in die Hand nehmen, bei Google ein Restaurant suchen und die Nummer auf der Website anrufen – eine halbe Stunde später ist das Essen da. So läuft es, wahrscheinlich tausendfach, jeden Abend allein in Donauwörth und der Region. Und das in der Corona-Pandemie sogar noch mehr als zuvor. Weil Restaurants keine Gäste mehr empfangen dürfen, stecken sie in der Krise. Mehrfach hatten Gastronomen oder Verbände dazu aufgefordert, sie mit Bestellungen zu unterstützen. Wer aus Solidarität mit den Wirten etwas bestellt, dem ist daran gelegen, dass das Geld am Ende in der Kasse der Gaststätte landet. Wer jedoch von den Einnahmen profitiert, ist für Kunden meist schwer zu durchschauen – und vom Dienstleister Lieferando erstellte Webseiten machen es noch schwieriger.

Aranjit Singh betreibt in Donauwörth das indische Restaurant Yogi’s. Ihm geht es so wie vielen anderen Gastronomen: Sein Hauptgeschäft ist eigentlich der Betrieb im Restaurant, doch weil er in der Pandemie zum Schließen verpflichtet wurde, hat er das Lieferangebot ausgebaut. Damit seine Kunden wissen, wo und was sie bestellen können, hat das Restaurant einen Internetauftritt: yogis-restaurant.de heißt die Adresse. Doch wer bei Google danach sucht, findet noch eine zweite Seite mit der sperrigen Adresse yogis-indisches-restaurant-donauwoerth.de. Im Impressum wird Aranjit Singh aufgeführt. Doch auf diese Adresse angesprochen, ist Singh ratlos. Sie ist ihm neu. Denn Singh hat damit gar nichts zu tun. Es handelt sich um eine Schattenwebseite.

Schatten-Webseiten von Lieferando: Mehr Bestellungen, mehr Provision

Wie der Bayerische Rundfunk recherchiert hat, betreibt der Diensleister Lieferando Zehntausende solcher Seiten. Um zu wissen, warum, muss man verstehen, wie das Geschäftsmodell von Lieferando funktioniert. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, über seine Portale kann man Essen bestellen, es beschäftigt Fahrer, die das Essen liefern. Je nachdem, welchen Service Kunden und Gastronomen in Anspruch nehmen, erhält Lieferando eine Provision. Ruft man jedoch bei einem Restaurant an, das dann die Bestellung selbst abwickelt, geht Lieferando leer aus. Über die Schattenwebseiten kann das Unternehmen aber wieder ins Spiel kommen: Sie suggerieren Kunden, dass sie direkt beim Restaurant bestellen würden – tatsächlich beteiligt sich Lieferando aber an der Bestellung. Mindestens eine Handvoll solcher Seiten finden sich im Landkreis Donau-Ries.

Wer die Seiten einmal erkannt hat, kann sie leicht identifizieren. Weit oben prangt der Name des Restaurants, darüber kann man Menüpunkte wie „Bewertungen“ auswählen, weiter unten steht ein Slogan wie „Immer lecker!“ und ein Feld, das zur Online-Bestellung führt. Im Hintergrund liegt ein zum Restaurant passendes Foto einer Mahlzeit, erst am Ende der Seite ist Lieferando zu erkennen. Diesem Aufbau folgen gleich mehrere Internetseiten im Landkreis.

Pizzaservice Rain, Istanbul Kebab Donauwörth: Lieferando-Seiten im Hintergrund

So findet man derartige Auftritte etwa dann, wenn man den Pizzaservice Rain am Lech sucht. Oder den Donauwörther Kebabladen Istanbul. Oder das Ristorante Buonissimo in Bäumenheim. Inhaber Antonio Cantatore sagt nach kurzer Bedenkzeit, er nutze den Auftritt. Dieser sei nützlich, um Online-Bestellungen abzuwickeln. Eine andere Webseite, die er selbst eingerichtet habe, diene eher als Werbung und Information für die Gäste, die normalerweise im Restaurant essen.

Das passt zur Darstellung von Lieferando. Das Unternehmen argumentiert in einer Stellungnahme, dass die von ihm erstellten Seiten den Unternehmen im Wettbewerb helfen. „Restaurants konkurrieren miteinander, auch auf Onlinekanälen wie Suchmaschinen“, heißt es dort. Große Ketten seien dort im Vorteil, da sie über mehr Fachwissen und Geld verfügten. „Die meisten Gastronomen freuen sich“, schreibt Lieferando.

Den „Service“, wie Lieferando es nennt, könnten Restaurants bei Anmeldung abwählen oder die Seite nachträglich abschalten lassen. Sowohl im Anmeldeformular, in den Geschäftsbedingungen als auch im Vertrag sei der Punkt genannt. Dennoch gibt es Zweifel daran, dass die Praxis rechtlich einwandfrei ist.

Dehoga warnt Wirte vor Zusammenarbeit mit Lieferando

Ein Verfahren gegen den Lieferservice führt das Bundeskartellamt derzeit nicht, es will die Marktentwicklung aber „sehr aufmerksam“ beobachten. Der Deutsche Gastronomie- und Gaststättenverband Dehoga warnt Wirte schon länger davor, mit Lieferando zusammenzuarbeiten. Im Wettbewerb mit „den Unternehmen der Digitalisierung“ gehe es „nicht immer fair“ zu, heißt es auf der Webseite des Verbands. „Generell gilt, sich nicht von einer Marktmacht abhängig zu machen.“

Für Wirt Singh soll die Zusammenarbeit mit Lieferando eine Corona-Episode bleiben. „Wir haben gerade keine Wahl“, sagt er. Doch wenn die Pandemie vorbei ist, will er seine Gäste wieder vor allem im Restaurant bedienen. „Dann haben wir nichts mehr von Lieferando“, sagt er. Den Vertrag mit dem Unternehmen will er nicht verlängern.

