02.11.2020

Schwerer Betriebsunfall

Mann stürzt beim Dachdecken rund zehn Meter in die Tiefe

Auf dem Betriebsgelände einer Firma in Hamlar hat sich am vergangenen Freitag gegen Mittag ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren Mitarbeiter einer Nördlinger Hallenbaufirma zum Unfallzeitpunkt gerade dabei, an einer Halle ein Blechdach abzudecken.

Ein 50-jähriger Mitarbeiter aus Nördlingen setzte den ersten Ermittlungen zufolge während der Arbeiten auf dem Dach unbedacht einen Schritt zurück und stürzte durch ein Loch mit einem Durchmesser von rund 1,20 Metern ungefähr zehn Meter in die Tiefe. Dort blieb er reglos liegen.

Der Verunglückte konnte durch den alarmierten Rettungsdienst erfolgreich reanimiert werden und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg gebracht.

Die Kriminalpolizei in Dillingen hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (dz)

