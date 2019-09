vor 48 Min.

Skorpion löst Polizeieinsatz aus

So sieht ein echter Skorpion aus.

Eine skurrilen Einsatz hatten die Beamten der Polizei Rain: Eine Frau meldete, in ihrem Garten einen Skorpion gefangen zu haben.

Einen tierischen Einsatz hatten die Beamten der Polizei Rain am Dienstagabend. Eine Frau aus Rain meldete telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass sie in ihrem Garten einen Skorpion gefangen habe und nun nicht wissen würde, was sie mit ihm machen solle.

Eine Streifenbesatzung nahm sich der Sache an. Die Beamten konnten Entwarnung geben, es handelte sich um einen etwa zwei Zentimeter langen Plastik-Skorpion, wohl aus einem Kaugummiautomaten. (dz)

