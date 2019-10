00:31 Uhr

Skurril bis tragisch

Ein Sanitäter liest aus seinen Erfahrungen

„Als ich 1982 im Rettungsdienst angefangen habe, gab es da noch keine QM-Systeme. Auch Frauen im Rettungsdienst waren damals eine echte Seltenheit.“ So begann Georg Lehmacher seine Lesung im Rahmen des BRK Aktionstages, die auch gleichzeitig eine Veranstaltung des Harburger Kulturherbstes war. Lehmacher liest nicht nur aus seinen beiden Büchern, „Schneller als der Tod erlaubt“ und „Keine Angst, wir kommen“. Er hat auch einige neue Texte dabei, die noch gar nicht gedruckt wurden. Immer geht es dabei um gefährliche, skurrile, und manchmal auch tragische Momente im Einsatz. Es gibt auch humorvolle Szenen, in denen die Zuhörer zum Beispiel erfahren, dass Sanitäter die stursten Patienten sind. Oder wie bei einem Feueralarm in einem Augsburger Hotel die Rettungskräfte von hundert Menschen in Schlafanzügen mit ihren Handys gefilmt wurden. (cmü)

