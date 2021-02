vor 21 Min.

So erfolgreich ist die Lauschtour

In der Region gibt es viel „auf die Ohren“

Die Bayerisch-Schwaben-Lauschtour mit 20 Hörspaziergängen unter freiem Himmel hat 2020 alle Rekorde gebrochen. So stiegen laut einer Pressemitteilung die Downloadzahlen der kostenfreien App für iOS und Android im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 Prozent auf über 39.000. Ganz offensichtlich, so das Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben beim Tourismusverband AllgäuBayerisch-Schwaben, träfen die Outdoor-Audioguides gerade in Corona-Zeiten den Nerv. Das Feedback in den App-Stores sei überaus positiv gewesen: „Super App, um Schwaben zu erkunden. Macht riesigen Spaß, und die Touren und Orte sind sehr spannend“, so etwa ein Nutzer.

Der coronakonforme Ausflugstipp eigne sich sowohl für Paare, Freunde als auch für Familien, die zusammen unterwegs sind. Denn für Abstand, Individualität und Frischluft sei bei allen Lauschtouren gesorgt. Außerdem sei das Lauschtour-Erlebnis auch für Menschen mit Hör- und Sehbeeinträchtigungen, wofür es Transkripte oder Bedienhilfen gibt, ausgelegt.

Unter den Top Zehn der 20 Bayerisch-Schwaben-Lauschtour seien die beiden Audiotouren „Hexen in Nördlingen“ sowie die „Rieskrater- Tour“ gefallen. Bei der Hexen-Tour taucht man in die Geschichte des Nördlinger Hexenprozesses im Mittelalter ein. Die Rieskrater-Lauschtour dreht die Zeit 14,5 Millionen Jahre zurück und handelt von der kosmischen Katastrophe, dem Meteoriteneinschlag.

Drei weitere Audiotouren im Ferienland Donau-Ries sind „Kleines Monheim, große Geschichte“, auf dieser Tour gibt es drei Dialekte auf einmal oder „Lauschen rund ums Kloster Holzen“, mit verblüffenden Details über das frühere Klosterleben in Holzen. Mit der Audiotour „Mit Klappi durch Donauwörth“ erhält man nähere Informationen über die Stadt, begleitet vom Donauwörther Maskottchen Klappi Storch.

In allen fünf Lauschtouren lerne man entweder die Städte vom Ferienland Donau-Ries kennen oder kann mehr über die Geschichte und den Geopark Ries erfahren. Weitere Informationen zur Lauschtour sind im Internet unter www.ferienland-donau-ries.de, www.geopark-ries.de sowie auf www.bayerisch-schwaben.de/lauschtouren zu finden. (pm)

