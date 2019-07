vor 41 Min.

So läuft es mit dem Theaterabo

Von Manfred Arloth

Beim „Theatergespräch“ im Dehner Blumenhotel konnten die Abonnenten des Wochenend-Abos im Stadttheater Ingolstadt mit Intendant Knut Weber, Chefdisponent Rainer Steinhilper und Kai Schmidt, zuständig für Marketing und Sponsoring, sprechen. Zur Freude auch von Vertrauensfrau Dana Birr bewerteten die Theaterfreunde die Aufführungen mit zwei „Ananas“ für besonders gelungene Inszenierungen („Kleiner Mann – was nun?“ und „Frau Luna“), vergaben nur eine „Zitrone“ für Nichtzufriedenheit („Die Arabische Nacht“) und siebenmal „Obstsalat“ für die restlichen Theatertermine. „Das bedeutet, dass wir mit der Palette des Gebotenen und der schauspielerischen Leistung sehr zufrieden sind“, merkte Dana Birr an.

Die Bewertung spiegele die unterschiedlichen Geschmäcker der 62 Abonnenten aus Rain, Donauwörth, Burgheim, Straß und Neuburg wider. Davon unabhängig bestand Einigkeit darüber, dass die Schauspieler stets eine großartige Leistung boten.

Das Wochenend-Abo des Stadttheaters Ingolstadt sieht in der kommenden Spielzeit ab dem 28. September 2019 folgende zehn Aufführungen im Großen Haus vor – die genauen Termine können zur Zeit noch nicht genannt werden:

The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets von Tom Waits/Robert Wilson/William Burroughs; Romeo und Julia, Tragödie von William Shakespeare; Der Revisor, Komödie von Nikolaj Gogol; Welt am Draht – nach dem Film von Rainer Werner Fassbinder; Hunger und Gier, Musikspektakel nach Motiven der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck; Drei Schwestern, Drama von Anton Tschechow; Vor Sonnenaufgang, von Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptmann; Ein Amerikaner in Paris, Tanzmusical; SIREN, Tanztheater; Ariadne auf Naxos, Oper von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal.

Wer weitere Informationen haben will oder ein Abonnement buchen möchte, kann sich an Vertrauensfrau Dana Birr, Telefon 0172/79 32911, E-Mail dana.birr@vr-nr.de oder an die Theaterkasse des Stadttheaters Ingolstadt, Telefon 0841/30547200, E-Mail theaterkasse@ingolstadt.de bzw. www.theater.ingolstadt.de wenden.

