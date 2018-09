14:38 Uhr

Sogar japanische Touristen sind begeistert

In Wemdings Innenstadt liegt der Garten von Toni Scheurer. Es ist ein Idyll, das Gäste begeistert. Seine Leidenschaft erwachte spät und weit weg von daheim.

Von Christian Mühlhause

Die Altstadt von Wemding ist dicht bebaut und doch findet sich darin ein überraschend großer und schön gestalteter Garten, der von Toni Scheurer. Genauer gesagt ist es der Garten seines Vermieters. Der 70-Jährige kümmert sich aber um das Gelände, dass „Wildnis pur“ gewesen sei, bevor er mit der Gestaltung des Areals begonnen hat.

Angefangen hat er mit einer Ecke direkt neben dem Haus. Dort hat er seine Lieblingsblumen Hortensien angepflanzt. „Das hat gut geklappt und mich angetrieben, mehr auszuprobieren.“

Scheurer geht pragmatisch an die Gartenarbeit heran. Früher habe er sich nicht ans Beschneiden der Bäume und Sträucher herangetraut, das sehe er inzwischen lockerer. „Entweder es klappt oder eben nicht. Auf jeden Fall lernt man jedes Mal dazu.“ Augenscheinlich hat er über die Jahre viel Erfahrung gesammelt. Inzwischen ist der Garten so schön hergerichtet, dass Besuchergruppen zu ihm kommen, beispielsweise der Krankenpflegeverein. Auch Touristen landen schon mal bei ihm, weil der Garten nicht durch ein Tor versperrt ist. „Einmal waren 20 japanische Touristen bei uns im Garten, haben Fotos gemacht und sich entspannt niedergelassen. Sie haben es für einen öffentlichen Park gehalten“, erinnert sich Scheurer und muss schmunzeln.

Scheurer gestaltet einen Garten der ihm nicht gehört

Dass er keinen eigenen Garten hat, ist aber nicht das einzig Ungewöhnliche an Scheurer. Anders als die meisten Gartenbesitzer kam er erst sehr spät mit dem Hobby in Berührung und ist damit nicht groß geworden. Seine Berührungspunkte mit dem Thema beschränkten sich sehr lange weitgehend aufs Rasenmähen, sagt er. Als er das Garteln vor acht Jahren aber für sich entdeckte, packte er richtig an. „Ich habe nach den Nachtschichten geschlafen und bin dann ab Mittag mehrere Stunden raus in den Garten“, erinnert sich der gelernte Werkzeugmacher. Auch heute verbringt er zwischen Frühjahr und Herbst nahezu täglich mehrere Stunden in seinem Garten. „Für mich ist das Entspannung pur und keine Arbeit.“ Wie wichtig ihm das Ganze ist, zeigt sich auch daran, dass er das entscheidende Gruppenspiel der Deutschen bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer gegen Südkorea aufzeichnete, statt es sich live anzusehen, und den Nachmittag lieber dazu nutzte, um im Garten voranzukommen.

Auf die Idee, die Brachfläche hinter seiner Mietswohnung zu gestalten, ist er im Italienurlaub am Strand gekommen. Während andere dort entspannen, schuf Scheurer dort aufwendige Sandfiguren. „Nur am Strand herumzuliegen, ist mir zu langweilig. Ich habe nach einer Beschäftigung gesucht. Irgendwann kam mir die Idee, auch daheim im Garten Figuren zu schneiden.“ So hat er unter anderem einen Buchsbaum zu einem Schwan verwandelt.

Der Wemdinger ist Autodidakt, er bringt sich vieles selber bei und verfügt dank seines beruflichen Hintergrunds auch über das nötige handwerkliche Geschick, gestalterische Ideen umzusetzen, die über die Bepflanzung hinausgehen. So setzte er eine Madonna wieder zusammen, deren Einzelteile im Garten verteilt herumlagen. „Es waren Hunderte Scherben. Die Rekonstruktion hat Wochen gedauert“, erinnert er sich.

Liebe zum Detail

Zudem hat er im Garten einen Teich angelegt, Wasserleitungen verlegt und mehrere Wasserspiele installiert. Eines ist eine Kobra, die er aus einem ausgemusterten Feuerwehrschlauch gefertigt hat. Diese spuckt das Wasser in den gegenüberliegenden Teich. Nettes Detail am Rande: Wenn die Kobra kein Wasser mehr spuckt, kommen die Goldfische im Teich sofort alle angeschwommen. Sie wissen, dass es dann Futter gibt. Details sind Scheurer wichtig, der viel Unterstützung von seiner Lebensgefährtin Marianne Uhl bekommt und sich vor allem mit ihr austauscht. „Es sind die Kleinigkeiten, die das Gesamtbild letztlich prägen“, sagt er.

Eine ganz wichtige Rolle spielen bei ihm dabei die Tiere. Neben der Schlange gibt es auch zahlreiche andere Tiernachbildungen in dem Garten: Enten, Störche, Erdmännchen und ein Chamäleon. Der Naturfreund legt wegen seiner Beigeisterung für die Tierwelt auch Wert darauf, dass sein Garten dazu beiträgt, die Artenvielfalt zu erhalten.

Abends setzen sich Toni Scheurer und Marianne Uhl dann in den Garten oder auf die nahe Terrasse seiner Wohnung und genießen den Blick in den Garten und die Tiere, die vorbeikommen. Das ist Glück für ihn.

