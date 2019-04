23.04.2019

Sportwart mahnt zum Training

Volker Lusczak berichtet von weniger Fleiß in Harburg. Auch die Vereinskasse leidet. Doch es gibt zwei neue Ehrenmitglieder

Bei der Generalversammlung der Harburger Schützen blickte 1. Schützenmeister Markus Jungwirth auf ein ereignisreiches Schützenjahr zurück. Alles in allem stellte er fest, dass 2018 ein herausforderndes Jahr gewesen war. Unter anderem musste das Sommerfest aufgrund des Befalles mehrerer Bäume durch den Eichen-Prozessionsspinner kurzfristig abgesagt werden und die Sanierung des in die Jahre gekommenen Abwasserkanals stellte eine hohe finanzielle Belastung für die Schützen dar. So zeigten sich beim Kassenbericht des 1. Kassenwarts Dr. Thomas Fischer die fehlenden Sommerfesteinnahmen deutlich. Zudem stellte er klar, dass die Kosten zur Sanierung der Abwasserleitung mit eigenen Mitteln nicht beglichen werden konnten. Umso wichtiger seien die Einnahmen aus den Freitagsdiensten, den Vermietungen und den Schützenveranstaltungen wie dem Kinderfasching, der Schlachtpartie und anderen.

In seiner Funktion als 1. Sportwart veranschaulichte Volker Lusczak die vielfältigen Aktivitäten und sportlichen Erfolge der Schützen. Hierbei zeigte Lusczak einen negativen Trend auf: Der Trainingsfleiß ließ in allen Sparten zu wünschen übrig. Am meisten störe ihn jedoch die Erwartungshaltung einiger Schützen. Er machte dabei deutlich, dass die Harburger Schützen nicht mit einem „Fitnesscenter“ verglichen werden könnten, bei dem alle Geräte zu jeder Zeit parat stünden. Vielmehr erwarte er von den Schützen etwas mehr Eigeninitiative beim Herrichten und Aufräumen der Trainingsgeräte und dem Schießstand.

Aus dem Jugendbereich gab es Positives zu berichten. So zählte der Bericht von Jugendleiterin Alexandra Grün, vorgetragen vom Jugendsportwart Christoph Schröppel, die vielen Aktivitäten der Jugend auf und lobte deren Zusammenhalt und Trainingsfleiß. Zudem halfen die Jungschützen an diversen Vereinsveranstaltungen mit oder backten Kuchen. Auch das durch die Jugend neu ins Leben gerufene Ostereierschießen fand großen Zuspruch und wurde dieses Jahr wiederholt. Tobias Eska berichtete vom Festausschuss über das im Jahr 2022 vom 8. bis 11. Juli stattfindende 350-jährige Schützenfest.

Bürgermeister Wolfgang Kilian und amtierender Schützenkommissar bedankte sich für die hervorragende Arbeit des Vorstandes und der Ausschüsse. Er berichtete über die Probleme anderer Ortsvereine und sei im Grunde froh, dass es bei den Harburger Schützen so gut laufe.

Bei den Ehrungen gab es eine Überraschung für Werner und Willi Faul. Jungwirth beantragte in der Generalversammlung, die beiden Brüder zu Ehrenmitgliedern der Harburger Schützengesellschaft zu ernennen. Gleichzeitig trug er die vielen Stationen, Ehrenämter und Ehrungen vor, die die beiden im Laufe ihrer Mitgliedschaft innehatten. Bis heute sei auf die beiden immer Verlass, wenn es um die eine oder andere Aufgabe rund um das Schützenhaus ginge. (dz)

Die Ehrungen im Detail:

Ehrenmitglieder: Werner Faul, Wilhelm Faul

Ehrenzeichen für Fahnenabordnung in Gold: Bernhard Betz

50-jährige Mitgliedschaft: Heinzlmeier Eugen

40-jährige Mitgliedschaft: Roscher Manfred, Märker Ellen, Lutz Frank

25-jährige Mitgliedschaft: Böhmer August, Rupp Renate, Sailer Robert

Sebastiani Orden Gold: Huber Susanne

Sebastiani Orden Bronze: Fischer Thomas, Grün Alexandra

Ehrenzeichen in Gold: Sauer Edith, Sauer Reinhold

Ehrenzeichen in Silber: Schröppel Magdalena

Sportehrenzeichen in Silber: Winter Martin

Sportehrenzeichen in Bronze: 5. Mannschaft (Lusczak Katrin, Mayer Jule, Schröppel Christoph, Seiler Veronika, Wiedemann Jakob)

