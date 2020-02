St. Michael gründet einen neuen Kirchenchor

Plus Die evangelische Pfarrei St. Michael in Rain hat eine versierte Musikerin als neue Chorleiterin gewonnen.

Kirchliches Leben ist untrennbar auch mit Musik verbunden. Liturgische Feiern erhalten nicht zuletzt auch durch festliche Musik ihre ganz besondere Note – ganz unabhängig von den Konfessionen. Die evangelische St. Michaelspfarrei in Rain leidet in dieser Hinsicht ein wenig unter einer Vakanz. Denn seit Barbara Goede, Ehefrau des früheren Pfarrers Joachim Goede, vor 20 Jahren als dortige Chorleiterin aufgehört hat, gab es noch einige Versuche, eine Nachfolge zu etablieren, die jedoch im Sande verlaufen sind. Der damalige Kirchenchor unter Barbara Goede hat sich vor allem der klassischen Kirchenmusik gewidmet, wie sie in evangelischen Kirchen meist gepflegt wird. Nun gibt es eine neue Chorleiterin.

Chorleiterin entwickelt beruflich Suchmaschinen

Die Gemeinde unter Pfarrerin Friederike Toepelmann freut sich nun, nach knapp zwei Jahrzehnten wieder an diese Chortradition anknüpfen zu können. Es gibt eine Kirchenmusikerin, die für diese Aufgabe gewonnen werden konnte: die 41-jährige Kirchenmusikerin Doris Peter. Die gebürtige Ingolstädterin hat nach dem Abitur Kirchenmusik in Bayreuth (B-Examen) studiert und hat dann Pfarreien musikalisch als Kantorin betreut, darunter etwa die Christus- und die Apostelkirche in Neuburg wie auch der Jerusalemkirche in Taufkirchen.

Inzwischen hat sie sich hauptberuflich verändert. Sie entwickelt mittlerweile Suchmaschinen. Ganz aber hat sie sich von ihrer eigentlichen Leidenschaft nicht gelöst. Denn nebenberuflich ist sie als Organistin, Chorleiterin und Sopranistin der Musik treu geblieben. Vor etwa zwei Jahren ist sie zurückgekehrt in ihre frühere Wahlheimat Neuburg, wo sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen zweijährigen Sohn lebt. In der St. Michaelsgemeinde will sie nun einen neuen Chor aufbauen.

Doris Peter begeistern die großen Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts

„Ich persönlich komme aus der Alten Musik“, beschreibt Doris Peter ihre spezielle musikalische Vorliebe. „Zu meinen Lieblingskomponisten zählen Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz und Claudia Monteverdi – also die großen Meister des 16. bis 18. Jahrhunderts.“

Da es allerdings in jeder Epoche wunderschöne Chormusik gibt, will sich Doris Peter mit ihren Sängern aber nicht auf die Barockmusik und die Alte Musik beschränken. „Wir wollen uns vielmehr quer durch die Musikgeschichte bis hin zum Jazz bewegen“, verrät sie.

Wichtig ist ihr die Freude am Singen

Wichtig ist ihr aber vor allem die Freude am Singen und an der gemeinsamen Gestaltung des Klanges. „Vorkenntnisse sind dazu sicher hilfreich, aber nicht zwingend notwendig“, macht sie Mut. „Die Gründung eines Chores ist eine Chance und ich freue mich über jede Sängerin und jeden Sänger, der sich mit mir auf dieses Wagnis einlässt.“

Zunächst will die neue Chorleiterin von St. Michael in den Proben mit einem gemischten Programm starten und schauen, wie und ob sich die Gruppe stabilisiert. „Wenn das klappt, wäre es ein großer Traum für mich, im Herbst mit den Proben für eine Bachkantate zu beginnen, zu der dann natürlich auch Gastsänger willkommen sind, die projektweise mitmachen wollen.“

Im neu zu gründenden Chor der evangelischen Kirche in Rain sind Männer und Frauen, Jung und Alt, willkommen. Als Chorliteratur ist Musik aus verschiedenen Epochen geplant. Chorproben sind immer donnerstags um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Rain. Start ist am 12. März.

Lesen Sie auch: