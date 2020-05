vor 33 Min.

Streit: Mann sperrt Freundin auf Balkon aus

Die Polizei ermittelt nach einem Streit eines jungen Paars in Rain.

Ein Paar streitet sich in Rain. Jetzt ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligte.

In den frühen Morgenstunden des Samstag hat sich ein junges Paar in Rain gestritten. Dabei sperrte der 25-Jährige seine Freundin zwischenzeitlich auf den Balkon aus. Nun ermittelt die Polizei gegen die Beteiligten.

Die Auseinandersetzung fand gegen 4.45 Uhr in der Wohnung des Mannes statt. Die 21-Jährige wollte schlafen, doch ihr Freund wollte noch Musik hören. Beide waren alkoholisiert. In Folge eines zunächst verbalen Streites schubsten sich beide gegenseitig zu Boden und erlitten dadurch leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf sperrte der 25-Jährige seine Freundin für etwa zehn Minuten auf den Balkon aus, woraufhin diese die Polizei verständigte. Die Gesetzeshüter konnten für Ruhe sorgen. Die junge Frau entschloss sich, nicht mehr bei ihrem Freund zu nächtigen und machte sich auf den Weg in ihre Wohnung.

Der Mann muss sich jetzt wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten, die 21-Jährige wegen Körperverletzung. (dz)

