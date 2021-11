Ladendiebstahl in Tapfheim schnell aufgeklärt

Ein renitenter Kunde will in Tapfheim nicht nur seinen Einkauf nicht bezahlen, sondern beleidigt auch noch die Kassiererin.

Ein zunächst unbekannter Kunde hat versucht, in einem Discountermarkt in der Tapfheimer Höslerstraße seine Einkäufe nicht zu bezahlen. Allerdings wurde der Täter schnell identifiziert und zur Rechenschaft gezogen.

Der Mann war am Dienstagvormittag in dem Supermarkt beim Einkaufen und legte zunächst alles, was er mitnehmen wollte, auf das Kassenband. Als "Bezahlung" warf der Mann dann der verdutzten Kassiererin einen Leergut-Bon in Höhe von 2,50 Euro hin. Die Restsumme verweigerte er mit den Worten "diesen Scheiß bezahle ich nicht" und verließ den Laden. Zudem zeigte er der Verkäuferin auch noch den Mittelfinger.

Eine daraufhin verständigte Streife der Donauwörther Polizeiinspektion stellte den 62-jährigen Mann wenig später. Seine Adresse war bekannt, da der Mann mit dem Auto zum "Einkaufen" gekommen war. Jetzt hat er eine Strafanzeige am Hals. (dz)

