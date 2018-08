vor 51 Min.

Tausende Flohmarktbesucher trotzen der Hitze

Von Dekorationsartikeln über Kleidung, Spielzeug, Kaffee und Kuchen gab es an den Ständen des Nördlinger Altstadtflohmarkts am Samstag wieder allerlei Dinge zu entdecken.

Hohe Temperaturen beeinflussen den Ablauf des Nördlinger Altstadtflohmarkts. Aber sie schmälern nicht das Vergnügen.

Von Ronald Hummel

Wie fast alle Freizeitveranstaltungen, die derzeit draußen stattfinden, stand auch der Nördlinger Stadtflohmarkt im Zeichen der Hitzewelle. Für einen Großteil der Händler ging es schon zwischen 5 und 6 Uhr los und dann, zum Teil an Standplätzen ohne jeden Schatten, in die früh einsetzende Hitze hinein, die bald wieder die 30-Grad-Celsius-Marke überschritt.

Die Konsequenzen waren vorhersehbar: Etliche Händler und Kunden verzichteten heuer auf den Besuch, die große Mehrheit, die sich das Vergnügen an der Kult-Veranstaltung nicht nehmen ließ, machte sich noch in den frühen, angenehm kühlen Morgenstunden auf den Weg. „Hier war schon immer zu früher Stunde viel Betrieb“, sagte ein Händler mit Schmuck und anderem bunten Sortiment, „aber heute konzentrierte sich der Betrieb deutlich nach vorne.“ Die Reaktion auf die Hitze hatte auch Vorteile: „Die Kinder sind wieder zurückgekehrt vor die Stadtbibliothek“, stellte Johannes Ziegelmeir vom Veranstalter, dem Stadtmarketingverein „Nördlingen ist’s wert“, schon frühzeitig fest.

In den vergangenen Jahren hatte sich der eigene Kindermarkt zusehends aufgelöst und vermischte sich im Altstadtgebiet, weil die Kinder offenbar glaubten, günstigere Standorte zu finden oder sich Anderen anschlossen. Doch heuer fanden sie wieder zurück unter die großen, schattigen Bäume. „Hier herrscht auch die absolute Verkehrssicherheit“, merkt Johannes Ziegelmeir an. Umgekehrt brächten Sicherheitsbestimmungen auch Vorteile für das Flair des Marktes ohne jegliches Gedränge: „Wir legen nicht alle Vorschriften kleinlich aus“, sagt Susanne Vierkorn, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, „aber bei der Freihaltung der Feuerwehr-Durchfahrtswege gibt es für uns keine Diskussionen“. So entstehe hier nicht nur Sicherheit, sondern automatisch überall ohne Ausnahme genügend Platz zum Flanieren für die Besucher. Zu den Händlern habe sich im Laufe der Jahre ein insgesamt freundschaftliches Verhältnis entwickelt, man begrüße sich wie alte Bekannte. „Manche merkten auch lobend an, dass sich die Standgebühren schon länger nicht mehr erhöht haben“, sagt Susanne Vierkorn. „Da zeigen wir eben selbst Flohmarkt-Mentalität – es geht uns nicht um Gewinn-Maximierung, sondern darum, dass die Kosten für Werbung und Sicherheitsmaßnahmen wieder hereinkommen.“

So erreichte also das Stimmungsbarometer ähnliche Höchststände wie die Temperatur und man konnte sich wieder auf die Jagd nach zum Teil skurrilen Dingen machen unter dem Motto „Es gibt hier nichts, was es nicht gibt.“ Zum Beispiel die „Känguru-Stiefel“, wie Skistiefel mit Sprungfedern, die wie Lkw-Blattfeder-Stoßdämpfer konstruiert sind. Oder ein Damenhandtäschchen, das eine gewisse Wehrhaftigkeit der Besitzerin signalisiert, da der Bügel an einen Schlagring erinnert (nicht funktionsfähig, da ja die Tasche dranhängt). Manche Artikel können sofort eingesetzt werden –Fächer oder spitzenbesetzte Sonnenschirme etwa. Blechwannen oder -töpfe und andere Metallwaren werden in der prallen Sonne zu „heißer Ware“, doch jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, wie man von den vielen Cafés mit Außenbestuhlung aus feststellen kann, wenn eine Frau einen Sessel mit prächtigen roten Barockmustern wegträgt oder ein sehr großer, kräftiger Mann ein Plüsch-Schaukelpferd unter den Arm geklemmt hat.

