16:15 Uhr

Technischer Defekt löst Brand in Verbrauchermarkt aus

Eine Frau beobachtet in einem Donauwörther Verbrauchermarkt Rauchentwicklung. Kurz darauf ist die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Eine Zeugin hat am Mittwoch um 9.15 Uhr einen Brand in einem Verbrauchermarkt im Neurieder Weg in Donauwörth gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth war kurz darauf mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Hierbei wurde laut Polizei festgestellt, dass im Verkaufsraum, im Bereich der Rolltreppe, eine Rauchentwicklung stattgefunden habe. Ein offenes Feuer war jedoch noch nicht entstanden. Die Rolltreppe wurde vom Stromnetz genommen und der Qualm so gestoppt.

Als Grund kommt laut den aufnehmenden Beamten der Donauwörther Inspektion ein technischer Defekt in Betracht. Eine Teilevakuierung des Verbrauchermarktes war somit nicht notwendig. Es wurde ersten Erkenntnissen zufolge keine Person verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Etwaiges Fremdverschulden ist zum momentanen Zeitpunkt auszuschließen. (dz)

