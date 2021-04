Tierdrama in Donauwörth: Hirsch verfängt sich in Drahtzaun

Ein Platzhirsch hatte sich in Donauwörth mit dem Kopf in einem Drahtzaun verfangen und schwer verletzt. Ein Waidmann muss das Tier erlösen.

Ein Anrufer hat der integrierten Leitstelle am Dienstag um 20.38 Uhr mitgeteilt, dass sich am Wildgehege nahe des Deutschmeisterrings in Donauwörth ein Hirsch im Drahtzaun verfangen hat und um sein Leben kämpft. Beamte der Polizei Donauwörth waren wenig später am Ort des Geschehens.

Der Platzhirsch hatte sich mit dem Haupt massiv in die Zaunelemente verwickelt und war bereits verletzt. Eine Rettung war nicht möglich. Ein verständigter Waidmann musste das Tier erlösen.