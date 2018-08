vor 34 Min.

Tipps für die Suche nach Wohnungen

Das Landratsamt und die Volkshochschule veranstalten dazu einen kostenlosen Workshop. Welche Fragen dabei beantwortet werden sollen.

Bürger, die auf Wohnungssuche sind, können sich im Rahmen eines Workshops darüber informieren, wie es gelingt, geeigneten Wohnraum zu finden. Der Grund ist klar: Wohnraum ist in der Region aktuell ein knappes gutes Gut.

Am Donnerstag, 13. September, findet von 18 bis 20 Uhr im Haus der Kultur, Judengasse 3, Raum 1 im 2. Obergeschoss der Workshop zum Thema „Wohnungssuche“ statt.

Der Workshop ist kostenlos und wird veranstaltet vom Landratsamt Donau-Ries Team Migration in Kooperation mit der Volkshochschule Nördlingen.

Die Wohnungssuche ist manchmal schier eine Wissenschaft für sich geworden. Was gehört in eine Bewerbungsmappe? Was sage ich dem Vermieter, wenn ich gerade keine Arbeit habe? Was antworte ich, wenn er nach dem Einkommen fragt und ich Leistungen vom Jobcenter beziehe? Was bedeutet alternative Wohnungssuche? Wer bekommt einen Wohnberechtigungsschein, beziehungsweise was ist das überhaupt? Diese Fragen und mehr sollen in dem Workshop beantwortet werden. Alle Wohnungssuchenden und alle ehrenamtlichen Integrationsbegleiter, die für ihre Schützlinge eine Wohnung suchen, sind eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Um Anmeldung wird gebeten per Email an: uta.kretzschmar@lra-donau-ries.de bis Montag, den 10. September wird gebeten. Nähere Informationen gibt auch Uta Kretzschmar, Telefonnummer 0152/04673812 oder per Email an: uta.kretzschmar@lra-donau-ries.de

