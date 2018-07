vor 35 Min.

Topmodels tragen Strenesse

Die Sommerkollektion 2019 des Rieser Mode-Unternehmens Strenesse wird in Berlin gezeigt.

Nördlingen/Berlin Die Vogue – das wissen wir spätestens seit der US-Serie „Sex and the City“ – ist so etwas wie die Bibel aller Modebegeisterten. Und wer es da aufs Titelbild schafft, der hat es als Model weit gebracht. Franziska Knuppe war schon mal auf einem Vogue-Cover zu sehen. Sie wurde von Wolfgang Joop höchstpersönlich entdeckt und lief in ihrer Karriere unter anderem für Vivienne Westwood. In der vergangenen Woche trug sie Mode aus Nördlingen – und das hatte wieder etwas mit der Vogue zu tun.

Die Zeitschrift veranstaltete im Kronprinzenpalais in der Bundeshauptstadt ihren Berliner Salon. Dabei gibt es auch eine Gruppenausstellung, für die die Verantwortlichen von Vogue unter anderem fünf Outfits von Strenesse aus der Sommerkollektion 2019 auswählten. Entworfen wurden die Stücke von Strenesse-Chefdesignerin Sarah Hein, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Strenesse setze dabei auf die Kombination unterschiedlichster Materialien: „Der Stoffmix zieht sich durch die gesamte Kollektion und wird zum Must-have der Saison.“ Franziska Knuppe besuchte den Berliner Salon – und trug dabei Strenesse. Wie übrigens auch Eva Padberg oder Kim Hnizdo (Germanys next Topmodel 2016) beim exklusiven „Strenesse Family und Friends Dinner“ im Restaurant Borchardt. Die Rieserinnen müssen auf die Sommermode 2019 übrigens noch eine ganze Weile warten. Erst im kommenden April oder Mai werde sie im Handel sein, sagte die Sprecherin. (tiba)

