vor 4 Min.

Trinkwasser: Keine coliformen Bakterien mehr nachgewiesen

Bei Nachproben des Trinkwassers in Donauwörth wurden keine coliformen Bakterien mehr nachgewiesen. Anordnung zum Abkochen für Donauwörth und Rettingen bleibt zunächst bestehen.

Neues zu den festgestellten Verunreinigungen im Trinkwasser in großen Teilen von Donauwörth und Rettingen: Am Mittwochmittag sind die vorläufigen Ergebnisse des externen Prüflabors eingegangen, mit der Probenanalyse auf Coliforme Bakterien.

Die Proben wurden am Montag an neun Stellen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke entnommen, nachdem ein aktuell vorliegender Befund Coliforme Bakterien an einer Entnahmestelle in der Donau-Ries-Klinik signifikant über dem Grenzwert nachwies und an einer Entnahmestelle in Nordheim geringfügig. Die Entnahmestellen vom Montag waren in Absprache mit dem Gesundheitsamt festgelegt worden.

Das Ergebnis dieses jetzt vorliegenden vorläufigen Berichtes des Prüflabors: In keiner der Proben wurden Coliforme Bakterien nachgewiesen.

Dies umfasst auch die Proben an den Entnahmestellen in und um das Klinikum. Der vorläufige Befund ging zeitgleich dem Gesundheitsamt zu. Stadtwerke und Gesundheitsamt werden sich über diesen Befund und das weitere Vorgehen eng austauschen, so die Stadt Donauwörth in einer Mitteilung. Gemeinsames Ziel sei eine sichere und unbedenkliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser. Die Entscheidungen, in welchen Versorgungsbereichen die Abkochverordnung wann wieder aufgehoben werden kann, trifft das Gesundheitsamt. Bis auf weiteres werden derzeit im gesamten Versorgungsgebiet von den Stadtwerken weiterhin Probeentnahmen durchgeführt und zur Analyse ins externe Prüflabor geschickt. (dz, hilg, pm)

