vor 33 Min.

Trockner brennt: Feuerwehreinsatz in Bäumenheim

Plus In einem Einfamilienhaus in Bäumenheim hat ein Trockner gebrannt. Die Bewohner wollten zunächst selbst löschen – als das nicht gelang, riefen sie die Feuerwehr.

In einem Einfamilienhaus in Bäumenheim hat am Dienstagmittag ein Trockner gebrannt. Das Gerät befand sich im Keller. Die Bewohner wollten zunächst selbst löschen – als das nicht gelang, riefen sie gegen 12.50 Uhr die Feuerwehr.

Die Kameraden aus Bäumenheim waren mit rund 25 Mann vor Ort, die ebenfalls alarmierten Donauwörther wurden nicht benötigt. Die Einsatzkräfte gingen mit zwei Atemschutztrupps ins Haus, löschten nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer das Feuer und trugen den Trockner ins Freie.

Das Haus der Bäumenheimer Familie ist komplett verraucht

Das Ehepaar und der Sohn, die zuvor im Haus waren, wurden vom Sanitätsdienst versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war aber nicht notwendig. Das Haus der Familie war komplett verraucht, blieb aber offenbar bewohnbar. Nach rund einer Stunde war der Einsatz vorbei.

