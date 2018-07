vor 36 Min.

Unbekannte knicken Thuja-Hecke ab

Sie verursachen Schaden in Höhe von 1000 Euro

In Donaumünster hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag mehrere Äste einer 3,50 Meter hohen Thuja-Hecke abgeknickt und diese dadurch beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas bemerkt? Mitteilungen unter Telefon 0906/706670.

