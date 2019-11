11:16 Uhr

Unbekannter begrapscht eine Postbotin

Eine Briefträgerin wird in Wemding sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Wemding eine Postbotin sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitagvormittag im Ort unterwegs und traf um 10.45 Uhr auf den etwa 60 bis 65 Jahre alte Mann. Der fasste ihr mit der Hand kräftig an die Brust und kommentierte dies auch noch. Das Opfer hatte in diesem Moment beide Hände voller Briefe und konnte sich daher nicht wehren. Der Täter wird so beschrieben: maximal 1,70 Meter groß und untersetzt. Er trug einen Vollbart, kurze grau-schwarze Haare und war mit einer braunen Jacke bekleidet.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (pm)

