vor 58 Min.

Unbekannter rammt Dachrinne mit Fahrzeug und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Wemding eine Dachrinne beschädigt und ist dann geflüchtet.

In Wemding sucht die Polizei nach einem Unfallfahrer. Dieser habe einen Schaden in einem Vorgarten angerichtet und sei dann geflüchtet.

Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer in Wemding. Einer Meldung zufolge habe dieser im Narzissenweg vermutlich mit einem Klein-Lkw rangiert und sei dabei durch einen Vorgarten gefahren. Dort stieß er gegen ein Dach und eine Dachrinne. Anschließend setzte der Unfallflüchtige seine Fahrt fort.

Am Dach und an der Dachrinne entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von cirica 1000 Euro. Ob der Lkw des Unfallverursachers in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt.

Polizei sucht Hinweise auf Unfallfahrer in Wemding

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird von der Polizeiinspektion gebeten, sich zu melden. Dies ist unter der Telefonnummer 0906/706670 möglich. (dz)

