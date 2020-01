vor 52 Min.

Unbekannter reißt Kühlergrill-Verkleidung von Auto ab

Ein Unbekannter hat auf einem großen Firmenparkplatz in der Wehrholzstraße in Riedlingen ein Auto mutwillig beschädigt.

Der Wagen ist in der Wehrholzstraße in Riedlingen abgestellt. Der Täter, der offensichtlich mutwillig gehandelt hat, richtet einen Schaden von 200 Euro an.

Ein Unbekannter hat auf einem großen Firmenparkplatz in der Wehrholzstraße in Riedlingen ein Auto mutwillig beschädigt. Nach Angaben der Polizei passierte dies am Donnerstag zwischen 4.45 und 14 Uhr.

Der Täter riss von dem schwarzen Opel Astra eines Augsburgers die komplette Kühlergrill-Verkleidung ab. Sachschaden: rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

