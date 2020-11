vor 33 Min.

VdK begrüßt sein 10.000. Mitglied

Die Ortsvorsitzenden-Konferenz des Kreisverbands steht im Zeichen der Pandemie

Nach über acht Monaten ist wieder eine Ortsvorsitzenden-Konferenz des VdK durchgeführt worden. Schwerpunkt der Versammlung waren die Auswirkungen von Corona auf die Arbeit der Ortsverbände. Alle Veranstaltungen im laufenden Jahr wurden abgesagt, ebenso alle Ausflüge und die anstehenden Weihnachtsfeiern. Die meisten Mitgliederversammlungen wurden auf das Jahr 2021 verschoben. Krankenbesuche konnten nicht in gewohnter Form durchgeführt werden und Geburtstagswünsche wurden nur an den Haustüren überreicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kontakt zu den Mitgliedern konnte nur sehr reduziert durchgeführt werden – dies wurde von allen Ortsvorsitzenden festgestellt. Zusammenkünfte und der gegenseitige Austausch sind als Kontaktpflege zwingend notwendig, stellte die Versammlung einmütig fest. Große Sorge besteht, dass sich dadurch die soziale Krise, die Vereinsamung weiter verschärfen wird. Wie wichtig die Arbeit der Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ist, hat die Krise aufgezeigt. Diese hervorragende Arbeit wurde besonders gewürdigt.

Ein weiterer Punkt waren die Arbeitsbedingungen bei den Leiharbeitern. Die Corona-Pandemie hat einen negativen Blick hinter die Werksmauern einiger Betriebe freigegeben. Der Beschluss zur Grundrente wurde positiv aufgenommen. Hierzu hat sich der VdK besonders stark gemacht.

Aktuell läuft die Haussammlung des VdK. Herbert Tusch, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, erläuterte in seinem Sachstandsbericht „Haussammlungen“, dass es in diesem Jahr nicht einfach ist, Sammler zu finden. Die Haussammlungen finden noch 15. November statt. Die Geschäftsstelle verteilte Hygienepakete an die Ortsvorsitzenden. Die Ortsverbände statten mit diesem Hygienesets alle Haussammler aus. Durch die zur Verfügungstellung der Sets werden die mit der Bayerischen Staatsregierung abgestimmten Hygienestandards eingehalten. Die Mundschutzmasken wurden als eine gute Werbung für den VdK sehr gelobt.

Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard berichtete aus der Arbeit der Geschäftsstelle während und nach dem Lockdown. Sie habe keinen Rückgang der Anfragen verspürt, eher umgekehrt. Es gab sehr viele Anfragen der Mitglieder und auch ein Zuwachs an Mitgliedern ist zu verzeichnen.

Sichtlich stolz erklärte der Kreisvorsitzende Leo Nagel, dass in diesem Jahr das 10.000. Mitglied beim VdK begrüßt werden konnte. Der Vorsitzende bedankte sich für die gute Arbeit, die in den Ortsverbänden geleistet wird. Mit einem „Bleibt bitte alle gesund!“ endete die Versammlung. (pm)

Themen folgen