vor 22 Min.

Versuchter Einbruch in die Grundschule

Unbekannte haben versucht, in die Grundschule in Rain einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte versuchten in der zurückliegenden ersten Pfingstferienwoche, ein Fenster der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain aufzuhebeln. Der Hausmeister stellte am Mittwoch bei einer Kontrolle am Fenster eines Büros entsprechende Hebelspuren fest und verständigte die Polizei. Ins Gebäude gelangten der oder die Täter laut Polizeiangaben nicht, es entstand aber einen Sachschaden von 1000 Euro. (dz)

