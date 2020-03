vor 22 Min.

Vhs-Film des Monats: „Das schweigende Klassenzimmer“

Es geht um eine wahre Begebenheit aus der DDR-Vergangenheit. Gezeigt wird der Streifen am 18. März

Nach einer Komödie gibt es im März wieder einen Vhs-Film des Monats mit ernsterem Hintergrund. „Das schweigende Klassenzimmer“ nach einer wahren Begebenheit arbeitet die DDR-Vergangenheit auf. Am kommenden Mittwoch, 18. März, ist er im Cinedrom in Donauwörth zu sehen. Die Vorstellungen finden wie immer um 17.30 Uhr und 20 Uhr statt.

Inhalt: Bei einem Besuch in West-Berlin erfahren die zwei Abiturienten Theo und Kurt aus Stalinstadt, dem heutigen Eisenhüttenstadt, vom Volksaufstand in Ungarn. Nach ihrer Rückkehr beschließen sie, für die Opfer eine Schweigeminute abzuhalten. Obwohl der Direktor den Vorfall zunächst unter den Teppich kehren will, bekommt die Schulbehörde Wind davon und versucht nun, mit allen Mitteln die Rädelsführer ausfindig zu machen. Der Volksbildungsminister (Burghart Klaußner) reist persönlich an und droht der gesamten Klasse, sie von der Abiturprüfung auszuschließen.

Nach dem mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichneten Drama „Der Staat gegen Fritz Bauer“ wendet sich Lars Kraume mit dem hier gezeigten Film erneut der deutschen Nachkriegsgeschichte zu. Er zeigt auf dramatische Art und Weise die perfiden Unterdrückungsmethoden in der ehemaligen DDR. (gei)

