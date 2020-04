vor 19 Min.

Vhs: Keine Kurse bis Mai

Die Volkshochschule Donauwörth ist von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Einiges läuft online

Aufgrund der weiteren Ausgangsbeschränkungen informiert die Volkshochschule Donauwörth mit ihren sieben Außenstellen, dass vor dem 4. Mai, wahrscheinlicher jedoch vor dem 11. Mai, keine Kurse oder Tagesfahrten stattfinden können. Seminare und Tagesfahrten werden nach Möglichkeit nach hinten geschoben oder ganz abgesagt.

Gebühren für nicht wahrgenommene Kurseinheiten werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rückerstattet beziehungsweise nicht abgebucht. Wie und welche Kurse nach dem 4. oder 11. Mai stattfinden können, steht noch in den Sternen. Die Vhs hält Yogaschüler, Kursleiter und alle Teilnehmer per E-Mail, Homepage und Facebook auf dem Laufenden. Geschäftsführerin Gudrun Reißer bittet jedoch um Geduld: „Auch wir können immer nur reagieren und die täglichen Informationen verarbeiten. Nach Möglichkeit schieben wir vorerst, wie schon erwähnt, laufende Kurse zeitlich nach hinten.“

Die Vhs macht auf eine Reihe von Online-Angeboten aufmerksam, die helfen können, die Ausgangsbeschränkungen zu überbrücken und die kostenfrei von jedem unter folgenden Links genutzt werden können:

Vhs daheim unter www.youtube.vhs-daheim.de. Hier werden täglich neue Wissensvideos eingestellt oder Videos, die zur sportlichen Betätigung einladen.

Wer im heimischen Wohnzimmer Yoga praktizieren und von qualifizierten Yogalehrerinnen begleitet werden möchte, dem sei folgender Link genannt: https://www.facebook.com/yogaschuleundgesundheitsforumvhsdonauwoerth/.

Gerne kann man sich auf unterhaltsame Weise Wissensvideos von Sprachwissenschaftler Prof. Joachim Grzega ansehen. Grzega lädt zum aktiven Mitmachen ein: https://www.youtube.com/channel/UC_p2qwTlVNTEDtGkbqNWA2A/Videos. Die Volkshochschule Donauwörth weist außerdem darauf hin, dass während der Corona-Ausgangsbeschränkung reduzierte Geschäftszeiten gelten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. Erreichbar ist die Volkshochschule in dieser Zeit unter Telefon 0906/8070 oder per E-Mail an info@vhs-don.de. (pm)

